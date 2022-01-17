更多編輯台推薦新聞：
1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員
文化+

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化
2022過世名人
新聞專題
2022過世名人3/13

聲樂家、資深古典樂節目主持人黃瑞芬過世 享年58歲

2022/1/17 11:54（1/17 21:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
聲樂家也是資深古典樂節目主持人黃瑞芬（ZOE）15日因心肌梗塞在家中過世，享年58歲。（摘自IC之音網站）中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月17日
聲樂家也是資深古典樂節目主持人黃瑞芬（ZOE）15日因心肌梗塞在家中過世，享年58歲。（摘自IC之音網站）中央社記者趙靜瑜傳真 111年1月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北17日電）聲樂家也是資深古典樂節目主持人黃瑞芬（ZOE）15日因心肌梗塞在家中過世，享年58歲。黃瑞芬先生孫華翔表示，會在農曆年前舉辦告別式，讓喜愛她的親朋好友都能送她一程。

國藝會副執行長孫華翔今天接受中央社記者專訪時表示，黃瑞芬生前就常有體力不堪負荷的狀況，15日他出門參加扶植團隊評鑑會議，回到家之後就發現黃瑞芬已經沒有呼吸心跳。

黃瑞芬出生於民國53年，筆名佐依子、ZOE，從小學鋼琴與聲樂，後赴美茱莉亞音樂院獲得碩士學位，拿過比利時依莉莎白女王國際聲樂大賽銅牌獎，演唱足跡遍及各地。

黃瑞芬返台後除了舉行音樂會，本想教書，但苦無教職，於是轉行擔任台北愛樂電台主持人與製作人，從事古典音樂推廣的工作，成績斐然；近年則擔任IC之音「ici Zoe－Zoe在這裡」廣播節目主持人，也在北藝大推廣部與師大法語中心開設音樂美學的課程。

除此之外，黃瑞芬也在台北歌德學院定期主持柏林愛樂數位音樂廳音樂會，也在「室內」雜誌、DFUN設計雜誌、「巴黎視野」與國台交樂覽雜誌都有專欄書寫，並出版10多本音樂書籍。

黃瑞芬說話很快，對音樂執著認真，透過大量閱讀跟旅行，一點一滴讓這些已經入土的音樂家們重新活在現代人的生活之中。

鋼琴家葉綠娜聽到消息之後非常難過，她說上周還去他們新家聊天，那天黃瑞芬非常開心，也歡迎朋友們常常去聽音樂，才隔幾天就已天人永隔，內心惆悵。

葉綠娜與黃瑞芬是在茱莉亞音樂學院的同學，葉綠娜說黃瑞芬古典音樂知識非常豐富，非常用功，做人很直接但也充滿熱情，充滿幽默感，失去這樣一位摯友她非常難過。（編輯：陳仁華）1110117

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀