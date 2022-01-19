軍醫院裡虐病患 敘醫師被控違反人道罪在德受審

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（中央社法蘭克福18日綜合外電報導）一名敘利亞醫師今天在德國受審，他被控在軍醫院任職時犯下虐待與殺人等違反人道罪，這是歐洲針對敘國總統阿塞德（Bashar al-Assad）效忠人士提出的最新案件。

36歲的阿拉．M（Alaa M.）2015年抵達德國，被捕前都在德國行醫。他被控於2011至2012年間在敘利亞城市荷姆斯（Homs）與首都大馬士革（Damascus）虐待遭拘留者，包括放火燒1名青少年的生殖器，被控18項罪名。

根據聯邦檢方，他也涉嫌對1名被毆打時反抗的囚犯施打毒針，但阿拉．M否認控罪。

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這場審判在德國法蘭克福高等法院進行，上週德國另一法院才以10年前在大馬士革一處監獄監督殺害27人與虐待4000人的罪名，判處敘利亞1位前軍官終身監禁。受害者盛讚那是項「歷史性」判決。

德國這些審判，是因為普遍管轄權（Universal jurisdiction）這個法律原則才得以進行。普遍管轄權讓起訴國可針對在起訴國之外犯下的重大罪行進行審判。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1110119