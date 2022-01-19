疫情衝擊未退 新加坡樟宜機場T2暫停營運期延長

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（中央社記者侯姿瑩新加坡19日專電）COVID-19疫情導致新加坡樟宜機場旅客量大減，星媒報導，第2航廈原定暫停營運18個月，但目前機場客運量仍僅占疫情前的一小部分，因此將無限期延長航廈暫停營運的時間。

新加坡為全球航空樞紐之一。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，各國加強邊境管制，樟宜機場客運量驟減，在此情況下，機場第2航廈及第4航廈自2020年5月陸續暫停營運。

其中，第2航廈原定暫停營運18個月，並於暫停營運期間加速航廈的擴建工程；第4航廈的重啟則沒有既定時間表。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，如今20個月過去了，這2個航廈仍暫停營運。樟宜機場集團表示，隨著交通復甦的情況，規劃逐步恢復第2航廈營運；機場已做好準備，因應旅行復甦的需求。

專家認為，第2航廈不太可能在今年恢復營運。第2及第4航廈持續暫停營運並不令人感到意外；取決於Omicron及其他變異株的發展，可能還需要一到兩年的時間，這2個航廈才會重啟營運。

去年12月，樟宜機場客運量達到疫情前的15%，這是2020年3月以來的最佳表現。然而，受到年末假期結束及新加坡限縮「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）入境旅客人數等因素，預期機場旅客量的復甦將受到衝擊。

在Omicron變異株蔓延全球之際，新加坡民航局日前宣布，自21日起，入境新加坡的VTL航班機票數量將減半。

民航局官員先前回覆中央社記者詢問時表示，自21日起，使用VTL入境的旅客人數將降至每天最多5000名。

目前樟宜機場第1、第3航廈維持營運。至於第5航廈的擴建計畫，新加坡交通部向當地媒體表示，仍在檢視相關計畫。

星國交通部於2020年宣布，第5航廈工程計畫暫緩2年，這讓當局能更清楚了解航空業復甦的腳步，以決定計畫未來該如何執行。交通部一名發言人說，「在持續重建航空樞紐地位之際，我們正在檢視這些計畫」，將適時對外說明。

樟宜機場第5航廈原定2030年代完工，初期階段，預計每年可容納5000萬名旅客。再加上第2航廈擴建計畫，估計樟宜機場每年旅客吞吐量可提升至1億4000萬人次左右。

樟宜機場是全球最繁忙機場之一，2019全年旅客吞吐量超過6800萬人次。（編輯：陳惠珍）1110119