日本政府防疫專家會長：應管控人數而非人流

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）對策分科會會長尾身茂今天表示，為因應變異株Omicron，不應因襲過去實施至今的「抑制人流」方式，現在「控制人數」才是關鍵。

日本放送協會（NHK）報導，尾身茂今天受訪時表示，應針對Omicron的特徵採取有效的防疫對策，不應因襲過去實施至今的「抑制人流」方式，現在「控制人數」才是關鍵。

尾身茂指出，由Omicron的疫調可以發現，許多人聚集、飲食、大聲交談，以及在通風差的環境，容易傳染病毒，重要的是對染疫風險較高的狀況集中防疫。

至於控制人數的具體作法，尾身茂說，若是4人左右戴著口罩、安靜交談，店家不需因此關店防疫。例如餐廳，重要的是限制同行的人數，以及控制同一空間內有多少人、各團體間能否保持距離，以及是否有做好通風等。

他說，不只是餐廳要注意這些，在家庭與職場也要避免人群聚集、舉辦大聲談話的派對等高風險情形。

尾身表示，Omicron雖傳染非常迅速，但也有可能平息得很快；只是若疫情高峰有非常多人確診，疫情會在高齡長者間擴散，即使之後確診者減少也會造成重症者持續增加。

另外，也必須避免醫療機關等的人員因染疫無法上班、影響維持社會機能的狀況，應盡早採取對策，讓疫情盡速往平息方向進行。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110119