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COVID-19疫苗2/300

世衛：尚無證據顯示健康孩童與青少年需打追加劑

2022/1/19 20:30（1/19 21:21 更新）
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（中央社日內瓦18日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）今天表示，目前尚無證據顯示，健康的孩童與青少年需要施打COVID-19追加劑。

斯瓦米納坦在新聞簡報會中表示，接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後隨時間推移，對Omicron變異株的免疫力似乎會削弱，但尚須更多研究來確定誰需要接種追加劑。

「現在沒有證據表明，健康的孩童或健康的青少年需要追加劑。完全沒有證據。」

以色列已開始為12歲兒童提供追加劑。美國食品暨藥物管理局（FDA）本月稍早授權為12歲至15歲者提供輝瑞/BNT（Pfizer /BioNTech）COVID-19疫苗作為第3劑。

德國、匈牙利也已建議所有12歲至17歲者施打COVID-19疫苗追加劑。

斯瓦米納坦說，世衛頂尖科學家將在本週稍晚開會，斟酌各國應如何考慮為其民眾提供追加劑這一具體問題。

斯瓦米納坦表示：「目標是要保護最脆弱的（群體），保護（染疫）重症與死亡的高風險者。那些就是高齡人口、罹患慢性疾病的免疫功能低下者，還有醫護人員。」（譯者：張璦/核稿：林治平）1110119

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