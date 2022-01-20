拜登上任週年自誇成就空前 記者會重點一次看

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美國總統拜登（前）19日召開就職1週年記者會，自誇自己第1年的空前成就，強調將於第2年改善與選民的關係。（圖取自facebook.com/joebiden）

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統拜登今天在就職1週年召開馬拉松式記者會，自誇自己第1年的空前成就，強調將於第2年改善與選民的關係。不過他今天在烏克蘭危機問題卻凸了槌。

法新社報導，拜登反問「諸位想得出有哪位總統1年之內有像我一樣多的成果」，細數他除力抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，還編列數兆美元政府資金挽救美國經濟免遭疫情波及。

民主黨籍的拜登說：「我不認為有哪位新上任總統接手的挑戰，比我繼承的還要多。」「事實是，我們搞定了很多事情。」

拜登2021年1月20日宣誓就任美國總統，他今天舉行總統任期內僅僅第2場的白宮記者會，接著跌破許多人眼鏡地接受近兩小時提問。

● 拜登斥不信民調 承認過去1年挑戰艱鉅

記者提的問題包羅萬象，包控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）所作所為、共和黨政敵的心思等，拜登時而好鬥、時而戲謔，時而陷入沉思，對於他防疫措施和通膨飆升的批評聲浪，他並不予理會。

當問及他只剩4成多一點點的支持率，拜登簡短回說：「我不相信民調。」

拜登倒是承認他自川普手中接過總統職位這12個月來有所失策，說「這是充滿挑戰的一年」。當中包括他「沒有預料」共和黨會如此猛烈地在國會阻撓議程，也包括COVID-19檢測量能至今仍無法達到需求，他說：「我們應該更快把事情搞定。」

● 中國疫情源頭調查不夠透明 拜登：我有問習近平

美聯社報導，「紐約郵報」（New York Post）記者問拜登，他與中國國家主席習近平去年11月舉行視訊峰會時，為何沒要求對方更透明地調查COVID-19源頭，「是否跟你兒子的投資公司有中國官方背景有關」。

拜登表示他當時有跟習近平提出溯源欠缺透明的問題，但他沒有回答關於次子亨特（Hunter Biden）的質疑。

● 通膨引發民怨 拜登認解決非易事

除此之外，拜登表示他明白物價持續上漲引發的「沮喪」，並把物價上漲歸咎於疫情相關的供應鏈問題。他說，抗通膨「難度會很高，也要費很大的功夫」。

他指出高物價無處不在，「去加油站加油、去雜貨店買菜」都會很有感，「許多人會很痛苦」。

● 拒為阿富汗倉促撤軍道歉 願與蒲亭談烏克蘭

拜登對上任至今跌最重的一跤，即20年阿富汗戰爭最後落得雜亂無章撤軍，答覆時冷然地說：「我沒什麼好道歉的。」

他說歷經20多個年頭，「早沒輕易撤出阿富汗的辦法」。

這場記者會特別聚焦於迫在眉睫的烏克蘭危機。美國目前正率領西方各國，尋求透過外交管道來解俄國在俄烏邊界的軍事集結。

拜登表示他已準備好與蒲亭會面，也毫不拐彎抹角地警告對方，攻擊烏克蘭將會對俄國帶來「災難」。

然而，法新社認為拜登說了一句讓人摸不著頭腦的話，即似乎暗示若俄羅斯發動小規模攻擊，西方反彈力道也會小得多。白宮為此急發聲明澄清，拜登的意思是所有軍事入侵都會引發「嚴峻」回應，非軍事侵略（例如準軍事攻擊）則會招致「對等」回應。

● 11月期中選舉選情不妙 2024再戰川普？

拜登將在3月1日赴國會發表國情咨文。他面臨的最大難題是，隨著11月國會期中選舉逼近，要如何在有限時間之內想出對策、力抗共和黨的東山再起。

共和黨料將在期中選舉重挫拜登所屬的民主黨，重拾議會掌控權。若真如此，拜登這個任期的最後兩年將面臨國會的完全阻撓，也可能會有彈劾風險和一長串險惡的委員會調查；2020年大選連任失敗的川普，2024年有可能再次出征挑戰白宮大位。

拜登今天證實他希望與副總統賀錦麗（Kamala Harris）繼續搭檔拚連任。他還說儘管民主黨無法以在國會的些微優勢來通過「重建更好世界」（Build Back Better,B3W）的社福支出部分和投票權改革法案，但至少B3W的「大部分」獲得通過，足堪告慰。

拜登（右）19日證實他希望與副總統賀錦麗（左）繼續搭檔拚連任。（圖取自facebook.com/joebiden）

● 拜登承諾將多與民眾接觸

最重要的是，拜登強調，儘管過去1年他很少外出，他有意於接下來的任期踏出白宮，「第一，我要更常踏出這個地方，我要走出去、與民眾對話」。

「疫情與當前情勢下，我發現自己沒有機會與民眾面對面。」他說希望與民眾建立關係，「讓他們了解我的誠意」。

哥倫比亞廣播公司（CBS）與民調機構「輿觀」（YouGov）在16日發布一份12到14日所做的民調，顯示大部分受訪美國民眾不滿意拜登這一年的表現。

被問及拜登就任以來予人的感受時，50%的人回答「沮喪」、49%回答「失望」、40%回答「緊繃」，回答「滿意」者僅25%。

對拜登拚經濟，滿意者僅38%、不滿意者62%；對於拜登處理通膨，滿意者更僅剩30%、不滿者飆升至70%。問及疫情應對，僅36%覺得會越來越好，看壞者達64%。

拜登的支持率，則從去年2月時61%，一路下滑到目前的44%，在1982年雷根以來歷任總統第一年排倒數第2，只比當初川普的37%高。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳亦偉）1110120