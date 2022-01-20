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泰國2月起恢復入境免隔離 旅客須2次核酸檢測

2022/1/20 16:03
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（中央社記者呂欣憓曼谷20日專電）泰國政府在去年12月暫停外國旅客入境免隔離計畫，由於COVID-19疫情未擴大，泰國政府今天宣佈從2月1日起恢復入境免隔離計畫，旅客必須完整接種疫苗且入境後接受2次PCR核酸檢測。

泰國去年11月啟動Test and go計畫，來自63個國家和地區且完整接種疫苗滿14天的旅客可以入境免隔離；而不在63國名單中，但也完整接種疫苗的旅客則可以透過沙盒計畫進入泰國，旅客在泰國政府公告的沙盒地區待滿7天後可以到其他地區。

不過受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變種病毒快速擴散的影響，泰國政府從去年12月22日開始暫停旅客申請入境免隔離和多數的沙盒計畫。旅客入境泰國依照疫苗接種的狀況必須隔離7到14天不等，或者透過普吉島沙盒計畫入境，但必須要在普吉島上待滿7天後才能前往泰國其他地區。

經過1個多月的觀察，泰國政府認為Omicron雖然傳播快速，但重症率和死亡率並未上升，泰國疫情指揮中心今天開會評估過後決定從2月1日起恢復Test and go的計畫，來自所有國家的旅客都可以在Test and go計畫下申請進入泰國。

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旅客登機前必須有72小時以內的PCR陰性證明和保額5萬美元的保險，並透過和醫院合作且擁有泰國政府安全健康標章認證（Safety & Health Administration，SHA）的旅館預訂抵達第一晚和第五晚的PCR檢測，落地後第一晚須在旅館等待檢測結果，陰性後可以離開旅館，第五晚再進行一次檢測，兩晚可以是不同的旅館。

目前泰國政府認可的疫苗包括台灣的高端、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、輝瑞/BNT（Pfizer/ BioNTech）、莫德納（Mordena）、嬌生（Johnson & Johnson）、俄羅斯衛星五號（Sputnik V）、印度Covaxin及中國國藥（Sinopharm）、中國科興（Sinovac）。（編輯：韋樞）1110120

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