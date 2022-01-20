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孟買台商會曾小莉 獲聘印媒社評諮詢理事

2022/1/20 21:01
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（中央社記者林行健新德里20日專電）亞洲社區新聞社評諮詢理事會（ACN Editorial Advisory Board）宣布，聘請孟買台商會會長曾小莉為榮譽理事，她是第2位受邀加入這個智庫的台灣人。

ACN社評諮詢理事會昨天發布新聞稿介紹，曾小莉是印度媳婦，過去17年來積極參與促進台印度商界關係的活動，特別是在孟買和孟買所在的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）。

新聞稿說，這些活動包括舉辦台印度產業合作座談會、文化交流晚會、台廠印度校園徵才以及為台印高等學府實習連結等。

「亞洲社區新聞」總部設於德里，專注於報導印度與東亞、東南亞國家之間文化、藝術、生活、觀光與經貿等面向的新聞，社評諮詢理事會則是這個新聞媒體的附屬機構。

社評諮詢理事會的成員可為「亞洲社區新聞」撰文，或為編輯團隊就採訪議題提供意見。

曾小莉告訴中央社記者，每一次的當選或受邀榮譽職，都是一次機遇跟使命，所以這次受印度的亞洲智庫邀請加入，將會提升自己的視野，將台灣的定位提升到亞洲陣線同盟。

她並說：「台商在亞洲地區的發展貢獻有目共睹，我會朝著帶動印度政府跟民間看見台灣在亞洲的價值為方向去經營。」

曾小莉是繼中華民國駐印度代表處教育組組長陳立穎之後，第2位受ACN社評諮詢理事會邀請出任榮譽理事的台灣人。

1999年首次因商務來往踏入印度的曾小莉，2004年定居孟買，成為印度媳婦。她於2019年當選中華民國海外十大傑出青年，是第一位獲此殊榮的旅印度台灣人。（編輯：韋樞）1110120

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