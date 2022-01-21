同訪宏都拉斯 美議員致函籲賀錦麗會晤賴清德

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電）宏都拉斯新任總統27日就職，台美都派出副總統代表出席。美國眾議員今天致函副總統賀錦麗，呼籲她與副總統賴清德在宏國會晤，以展現美國對台灣承諾，同時助台鞏固拉美邦交。

中美洲友邦宏都拉斯將於1月27日舉行新任總統卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮。美國總統拜登（Joe Biden）與總統蔡英文政府分別指派賀錦麗（Kamala Harris）、賴清德代表出席，外界關注兩人是否有會晤機會。

美國共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）今天聯名致函賀錦麗，期盼她把握難得機會，以官方身分在宏國與賴清德公開會晤。

議員指出，中國加大在台灣海峽軍事挑釁行動，也在全球擴大「金錢外交」努力。在這背景下，美國必須展現致力深化美台經濟、安全合作的意願，且在宏都拉斯舉辦「賀賴會」，還能協助台灣鞏固與拉美僅存邦交國的關係，清楚傳達該區域不歡迎中國影響力。

議員表示，在賀錦麗擔任參議員期間的支持下，美國國會2018年通過「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act），鼓勵台美資深官員互訪。時任川普政府2020年派出自1970年代末期以來首位美國內閣官員訪台，寫下歷史紀錄。

議員在信中向賀錦麗喊話：「現在妳有機會在此歷史進展上進一步擴展，與台灣對口官員面對面會晤。」

議員說，長久以來，美國兩黨政府追求錯誤政策，讓中國主宰美方與台灣民選政府的互動與合作，此做法只是讓北京更膽大妄為，損害美國公信力。

他們強調，美國與盟友交談不需要中共同意，「我們期盼妳能優先強化我們對台灣的強健支持，在訪問宏國期間公開與賴副總統會晤」。（編輯：楊昭彥）1110121