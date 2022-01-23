IS為營救同夥攻擊敘利亞監獄 衝突造成120人喪生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

影片來源：FRANCE 24 English

（中央社敘利亞哈塞克23日綜合外電報導）敘利亞人權組織今天表示，伊斯蘭國（IS）20日攻擊敘國境內1座監獄，並與庫德族部隊爆發激戰，目前已有至少120人喪生。專家認為，這起攻擊顯示IS企圖重整旗鼓。

100多名IS戰士於20日晚間開始對敘國東北部哈塞克市（Hasakeh）庫德族看守的格韋蘭（Ghwayran）監獄發動猛攻。這是IS「哈里發國」（caliphate）近3年前在敘國境內遭擊潰以來，規模最大的攻擊行動；該座監獄則是敘國境內關押最多IS成員的設施。

伊斯蘭國22日透過旗下宣傳機構阿瑪克通訊社（Amaq）發布聲明稱，他們率先發動2起自殺炸彈攻擊，隨後接管監獄內的1間武器儲藏室，並釋放數百名IS聖戰分子。

阿瑪克通訊社還發布一段影片，顯示手舉IS黑色旗幟的戰士向監獄發動攻勢，並包圍一群獄警。

總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）證實，IS已釋放監獄內關押的部分聖戰分子，並劫走存放在獄中的武器。

人權瞭望台組織指出，自雙方開始交戰後，監獄內外的暴力事件導致「至少77名IS成員和39名庫德族士兵遇害，其中包括內部安全部隊、獄警和反恐部隊成員。另有7名平民在戰鬥過程中喪生」。

該組織說，自22日晚間至23日，IS與庫德族部隊戰況益趨激烈，「庫德族部隊正努力奪回監獄的控制權，並消滅部署在週邊地區的IS戰士」。

衝突發生迄今，庫德族部隊已成功逮回100多名試圖趁亂逃獄的IS囚犯，但目前仍有多人在逃。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110123