海德堡大學槍案1死3傷 18歲學生行凶動機不明

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（中央社海德堡24日綜合外電報導）德國西南部海德堡大學（Heidelberg University）今天發生槍擊案，1名18歲學生闖入課堂行凶，射殺1名年輕女子並射傷3人後逃離現場，飲彈自盡。

法新社報導，目前不清楚凶嫌犯案動機，但警方表示，初步跡象顯示，凶嫌先前患有精神問題。

事發地點在海德堡大學諾恩海姆費爾德（Neuenheimer Feld）校園，警方發言人告訴記者，凶嫌當時闖入課堂後四處「瘋狂」掃射，造成4人「重傷」，其中1人送醫後不治死亡。

大學校長艾特爾（Bernhard Eitel）表示，槍案發生在生科系的有機化學課堂上，凶嫌自己也有修這堂課。

曼罕（Mannheim）警察局長柯爾瑪（Siegfried Kollmar）在記者會說，調查人員得知，凶嫌犯案前曾透過通訊軟體WhatsApp傳警告訊息給父親，說「大家現在必須受到懲罰」，同時希望自己海葬。

柯爾瑪表示，凶嫌持「長槍」闖入，朝人群開多槍時，有30人在課堂上。他說，警方在中午12時24分收到課堂內發出的報案電話後，派員在10分鐘內抵達現場，結果在案發現場外發現凶嫌遺體。

此案震驚風景如畫的海德堡，也讓許多學生心理留下陰影。海德堡大學成立於1386年，是德國歷史最悠久的大學。

總理蕭茲（Olaf Scholz）對此事表示哀悼之意。他在柏林的記者會說：「聽到這樣的消息令我心碎，我的心與傷亡者和他們的親人、當然也與海德堡大學的學生同在。」（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110125

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