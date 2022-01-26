印度慶共和國日 75架戰機衝場

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（中央社台北26日電）印度中央政府今天舉行共和國日大閱兵，空軍出動75架各式軍機衝場，包括先進戰鬥機。其他軍種及警察單位也表演節目，包括知名的機車特技。

印度今天慶祝第73屆共和國日，總理莫迪（Narendra Modi）上午在推特發文，祝民眾共和國日快樂，之後前往國家戰爭紀念碑向烈士獻花。

總統柯文德（Ram Nath Kovind）昨晚發表共和國日演說，指出印度雖是古老文明，卻是年輕共和國，期勉民眾在各自崗位上做貢獻，推動國家發展，為下一代創造更好的未來。

共和國日閱兵在地標「印度門」前的國王大道（Rajpath）舉行，根據印度國防部的資料，今年空軍出動75架軍機衝場。

這些戰機包括法國的飆風、俄國的蘇愷30、米格29K、英國的蚋式戰機和英法聯合開發的美洲虎等，其中一架飆風戰鬥機是由女性飛官辛赫（Shivangi Singh）駕駛，使她成為印度第2位在共和國日駕機衝場的女飛官。

印度空軍在不同軍機上架設攝影機，向民眾分享空拍衝場以及座艙內的畫面。

陸軍則出動多款戰車、騎兵，展示歷年來的軍服演變；海軍以花車形式展示1983年迄今的「軍艦國造」的努力；邊境部隊則派出駝駱隊以及著名的機車特技隊，表演雙車平行吊單槓和多人平衡等節目。

來自印度各省的隊伍也以花車、舞蹈等形式，展示各自的獨特文化和在印度歷史中的貢獻。

印度新聞局（PIB）在推特（Twitter）分享多段影片。

共和國日是紀念現行印度憲法於1950年1月26日生效的日子，地位相當於國慶日。印度在這一天完成從自治政府過渡到獨立共和國的進程。

由於全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情又因新型變異株Omicron的出現而升溫，印度今年同樣未邀請外國領袖參加，並只開放5000名民眾進場，全部須具備疫苗接種證明，場內須戴口罩及保持社交距離。（編輯：周永捷）1110126