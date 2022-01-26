第3劑疫苗接種率低 日相籲民眾快打別挑廠牌

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（中央社記者楊明珠東京26日專電）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速擴大，但民眾預約打第3劑疫苗的情況不踴躍。日本首相岸田文雄今晚在推特上傳影片，呼籲民眾儘速接種疫苗，別挑疫苗廠牌。

岸田在推特上傳影片表示，Omicron變異株的傳染力很強，日本境內疫情擴大之際，最有效的防疫方法就是民眾趕緊打第3劑疫苗，即使打了2劑，隨著時間經過，雖然防重症的效果仍有，但防感染風險的效果會降低。如果打第3劑疫苗的話，一度降低的疫苗效果能提高，可防止染疫。

岸田表示，自己第1、2劑是打輝瑞疫苗，但第3劑預定打莫德納疫苗。有報告顯示，比起第2劑，如果第3劑打莫德納的話，發燒等症狀較少，英國的研究已確認混打疫苗具安全性、效果好。

他說，如果民眾要打莫德納疫苗，不用等太久，在很多地方都可以打。希望民眾收到接種通知單後，為了自身和家人著想，儘速去打第3劑疫苗，不要挑疫苗廠牌。

日本政府先安排醫護人員、65歲以上一般高齡人士施打第3劑，但目前接獲地方自治體（都道府縣市區町村））通報得知，65歲以上一般高齡人士的預約額「未滿」。

日本境內Omicron變異株疫情急速擴大之際，日本政府比原訂計畫提前，從本月開始安排一般高齡人士接種疫苗，但有別於去年接種疫苗預約踴躍的情況，這次預約不踴躍。（編輯：周永捷）1110126