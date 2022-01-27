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特斯拉2021獲利創新高 預測2022成長將逾5成

2022/1/27 09:16
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（中央社紐約26日綜合外電報導）特斯拉汽車（Tesla）搭乘電動車需求增長的順風車，2021年創紀錄獲利55億美元，並預測2022年度成長將輕鬆攀升逾50%；不過，今年一整年內供應鏈問題仍會影響生產。

儘管全球半導體晶片短缺，特斯拉公司去年交車量躍升87%，營收增長71%，達538億美元。

但特斯拉表示，「幾個季度來」衝擊生產的供應鏈問題，公司仍未見到立即緩解跡象。

特斯拉發布新聞稿指出：「我們計劃盡速擴充生產線產能。」特斯拉並重申公司的目標要達到年成長50%。

根據財報，特斯拉最近一季獲利23億美元，較前一年同期成長逾8倍；而營收跳增65%達177億美元。

特斯拉一直在加速加州和上海工廠生產，並在歐洲德國和美國德州建立新廠。

這家億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的公司說，德州廠在2021年底已開始建構Model Y汽車製程；大約同時，德國廠也開始測試設備。

特斯拉公布財報後，盤後交易股價未變動，為937.65美元。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1110127

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