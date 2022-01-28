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世衛員工投訴 西太平洋區域主任歧視濫權又獨裁

2022/1/28 19:11（1/28 19:22 更新）
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世界衛生組織（WHO）離職與在職員工針對西太平洋區域主任葛西健（圖）提出多項指控，包括種族歧視、濫用權力及獨裁等。（圖取自twitter.com/takeshi_kasai）
世界衛生組織（WHO）離職與在職員工針對西太平洋區域主任葛西健（圖）提出多項指控，包括種族歧視、濫用權力及獨裁等。（圖取自twitter.com/takeshi_kasai）
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（中央社日內瓦27日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）離職與在職員工針對西太平洋區域主任葛西健提出多項指控，包括種族歧視、濫用權力及獨裁等，世衛組織今天誓言採取處置行動。

法新社報導，葛西健（Takeshi Kasai）被指透過一種「全面霸凌與公然嘲弄」的文化，在菲律賓馬尼拉世衛西太平洋辦公室內主導著一個「有毒的氛圍」，不過葛西健矢口否認。

因「擔心報復」而匿名的員工指控，葛西健「會對特定國籍的員工出言羞辱」，特別是菲國當地員工。

位於瑞士日內瓦的世衛總部告訴法新社：「世衛組織已獲悉員工的控訴，並正採取一切適當措施，來追究此事。」

美聯社今天稍早報導，世衛去年10月有數十名工作人員在內部提出投訴。

然後他們在今年元月中旬寄發一封電郵給世衛執行委員會的34個會員國代表。執委會本週正在日內瓦開會，葛西健也出席。

員工們在這封電郵指控葛西健有「濫權、種族主義和獨裁的領導作風」，並抨擊他防疫不當、揮霍捐款、濫用權力爭取連任以及任人唯親，要求執委會會員國「立即出面」，以處理他們憂心的問題。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1110128

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