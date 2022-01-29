力抗中國脅迫 美主管經濟國務次卿訪立陶宛

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（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）在立陶宛面對來自中國的政治施壓與經濟脅迫之際，美國主管經濟事務國務次卿費南德茲將訪問立陶宛，表達美方對立陶宛的堅定支持，討論美國與立陶宛關係並深化雙邊經濟合作。

美國國務院今天宣布主管經濟成長、能源與環境的費南德茲（Jose Fernandez）將在30日啟程，前往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）與比利時布魯塞爾訪問。

在訪問立陶宛期間，費南德茲將與立陶宛政府高階官員會晤，討論美國與立陶宛關係、深化雙邊經濟合作機會，與在基於規則下鼓勵負責任、可持續經濟發展的共同承諾。費南德茲也將利用機會，表達美方對立陶宛面臨來自中國政治壓力與經濟脅迫的持續堅定支持。

費南德茲率領的訪問團成員還包括美國進出口銀行（EXIM）高階官員，討論美國進出口銀行與立陶宛政府簽訂的6億美元出口信貸諒解備忘錄執行狀況，以擴大美國出口商與立陶宛買方在包括高科技製造、商業服務與可再生能源等領域的合作機會。

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台灣代表處去年11月18日在維爾紐斯揭牌成立。北京以代表處名稱使用「台灣」一詞、「損害中國國家主權和領土完整」為由，持續對立陶宛外交及經貿強力施壓，甚至要求歐洲企業將立陶宛自供應鏈排除。

近日傳出立陶宛、甚至美國官員考慮要求台灣更改代表處名稱，以緩和立中關係緊張、確保台立關係正常發展。不過這項傳言已遭到中華民國與立陶宛外交部的否認。（編輯：徐睿承）1110129