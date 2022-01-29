韓國總統大選辯論 4候選人下週首次對決

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）韓國總統大選將於3月9日舉行，經過一番心理戰後，民意調查排名前4的候選人最終敲定2月3日共同參與電視辯論。在此之前，兩大黨候選人將在本月底進行雙方辯論。

執政黨共同民主黨候選人李在明、最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅1月31日將進行本屆總統大選第一場公開辯論，今天兩人幾乎沒安排公開行程，專心準備辯論。

韓國放送公社（KBS）、首爾放送（SBS）、文化廣播公司（MBC）等三大電視台原預計在月底轉播李在明與尹錫悅的雙方辯論，但遭國民之黨候選人安哲秀、正義黨候選人沈相奵反對，最終因法院受理禁播申請而告吹。

安哲秀提出禁播申請時主張，電視辯論是提高候選人知名度與宣傳政見的絕佳機會，若只轉播兩大黨候選人辯論，對其他候選人不公平。根據韓國公職選舉法，只要代表政黨在國會席次超過5席、在上屆大選中得票率超過3%、在過去國會選舉或地方選舉比例代表制中占比達3%以上，或在法定選舉運動期開始的一個月前民調平均支持率達5%以上的候選人，都有資格參與電視辯論。

尹錫悅陣營在法院宣判後重新邀請李在明參與不透過電視轉播的雙方辯論，藉以規避禁播令，遭批無視法院判決，李在明方也表示會以電視台舉辦的4方辯論為優先。

三大電視台原定於28日與4黨進行辯論前協商，擬定辯論內容與進行時間等，但國民力量黨堅持以兩大黨的辯論為優先，拒絕參與事前協商。

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國民力量黨固執己見的做法引發共同民主黨批評，安哲秀也在當天出席外媒記者會時呼籲尹錫悅身為「最大在野黨」候選人，不該一直逃避與其他候選人的辯論。

這場在正式辯論前就波濤洶湧的心理戰，最終在共同民主黨妥協答應雙方辯論邀請下暫時畫下句點，李在明最終敲定在1月31日與尹錫悅進行雙方辯論，4名候選人共同出席的4方辯論將於2月3日登場。（編輯：郭中翰）1110129