美國關切世衛高官遭控岐視濫權 譚德塞：已啟動調查

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（中央社記者唐佩君布魯塞爾29日專電）世界衛生組織西太平洋區域主任葛西健遭員工指控種族歧視及言語霸凌等，美國今天要求世衛報告內部職權濫用現象，對此世衛組織秘書長譚德塞表示已啟動調查。

世衛組織（WHO）自1月24日至今天舉行執行委員會議，本屆會議除通過提名譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）為第二任秘書長，另探討應對突發公共衛生事件、世衛財務籌資、全球健康倡議等數十項議題，但在今天下午閉幕前，會員國對媒體報導葛西健（Takeshi Kasai）的職權濫用報導提出關切。

美國代表發言表示，不對相關指控採取預判，但美國認為種族岐視不僅侵犯員工，而且影響世衛的核心價值，世衛在全球各區域的工作非常關鍵，一個組織不僅看重領導力，所有職位的員工也都非常重要，因此敦促世衛了解並回報相關調查。

譚德塞則回應世衛已經啟動內部調查，但指在目前階段無法對外進一步說明，另會對相關員工提供必要協助。

根據法新社報導，葛西健被指透過一種「全面霸凌與公然嘲弄」的文化，在菲律賓馬尼拉世衛西太平洋辦公室內主導著一個「有毒的氛圍」，不過葛西健矢口否認。

因「擔心報復」而匿名的員工指控，葛西健「會對特定國籍的員工出言羞辱」，特別是菲國當地員工。（編輯：黃自強）1110129