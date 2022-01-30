大馬集團涉嫌強迫勞動 美禁YTY橡膠手套進口

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（中央社吉隆坡30日綜合外電報導）美國海關當局已禁止馬來西亞YTY集團（YTY Group）生產的一次性手套進口，理由是這家大馬公司涉及強迫勞動。這是兩年內第7家馬國企業因為這個原因遭美國禁止進口相關產品。

美國海關與邊境保護局（CBP）28日宣布，「根據合理資訊顯示，YTY集團製造業務涉及強迫勞動」，因此採取這項行動。

馬來西亞多家工廠因涉嫌虐待外國勞工而受到愈來愈多檢視，其中包括全球主要棕櫚油和醫用手套供應商。外國勞工是馬來西亞製造業重要的勞動力來源。

YTY集團對禁令感到「驚訝和失望」，因為2019年以來，YTY集團改善社會責任政策，特別是在對待移工方面已有長足進步。

YTY表示，本月已向美國海關與邊境保護局遞交更新資訊，通知該局YTY在國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）關於強迫勞動的11項指標上都已符合要求。

YTY執行長霍拉（Vikram Hora）昨晚發出聲明說：「儘管美國海關與邊境保護局表明了立場，但我們會加倍努力…不僅要證明我們的製造業務沒有任何強迫勞動，也要重申我們持續在推進社會責任」。

美國海關與邊境保護局表示，調查YTY集團期間，發現7項違反國際勞工組織指標的狀況，包括債務束縛、工作和生活環境惡劣，以及過度加班。

美國海關與邊境保護局也在28日認定馬來西亞棕櫚油巨擘「森那美種植園」（Sime Darby Plantation Berhad）涉及強迫勞動，該公司產品將予以查封。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110130