更多編輯台推薦新聞：
護理師自願照顧確診者奮戰2個月 患者出院感激喻「菩薩」
地方

護理師自願照顧確診者奮戰2個月 患者出院感激喻「菩薩」

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
過年電影台強檔節目表 小年夜到初五追片看點
首頁 / 國際

聯合國：葉門叛軍「青年運動」持續違反武器禁運

2022/1/30 16:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部29日綜合外電報導）根據一份提供給聯合國安理會並於今天公布的報告，葉門叛軍「青年運動」（Huthi）持續違反聯合國在葉門實施的武器禁運，並持續招募孩童投入這場7年內戰。

聯合國專家小組在年度報告中表示，小組得出結論，「所有效忠沙那（Sanaa）當局的軍事和準軍事部隊都符合違反武器禁運的定義」。「青年運動」掌控葉門首都沙那。

法新社報導，這份300頁的報告表示，「青年運動」持續「從歐洲和亞洲的企業採購武器系統的關鍵零件，透過複雜的中間網絡來掩蓋監管鏈」。

報告指出，「絕大多數的無人機、水上簡易爆炸裝置和短程火箭都是在青年運動掌控的地區組裝」。

報告稱，發動機和電子設備等零件是「透過歐洲、中東和亞洲中間人的複雜網絡從國外採購」。

有關美國和沙烏地阿拉伯經常指控伊朗直接涉及此事，報告並未證實。

德黑蘭當局承認伊朗在政治上支持青年運動，但否認協助青年運動取得武器。

聯合國專家指出，證據顯示武器零件和其他軍事裝備「持續透過在阿曼的個人和實體經由陸路提供給青年運動部隊」。

除了伊朗外，與葉門接壤的阿曼是中東地區唯一與青年運動維持官方聯繫的國家。

報告還說，過去一年裡，青年運動掌控的地區發射水上簡易爆炸裝置的頻率愈來愈高。

此外，專家也譴責在衝突中使用童兵，呼籲各方「不要利用學校、夏令營和清真寺來招募孩童」，並建議對這麼做的人祭出制裁。

專家指出，他們查出2020年共有1406名年齡介於10至17歲之間的孩子被青年運動徵召後命喪戰場。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110130

延伸閱讀
聯合國援糧經費快用罄 葉門饑荒恐加劇
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族