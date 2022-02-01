汶萊華人過年必備水果 台灣椪柑深受歡迎

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椪柑是汶萊華人過年必備水果，來自台灣的椪柑又甜又多汁，深受當地消費者歡迎。（沈緯玲提供） 中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年2月1日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡1日專電）椪柑是汶萊華人過年必備水果，農曆新年期間帶著2顆椪柑到親朋好友家拜年，是當地常見習俗。特別的是，這2年台灣椪柑打進汶萊市場，不僅深受當地民眾歡迎，皇室成員也很愛。

「過年一定要有椪柑」，汶萊水果業者沈緯玲接受中央社記者越洋電話採訪時表示，她自2019年底開始進口台灣水果，其中椪柑深受當地消費者歡迎，華人、馬來人都很喜歡。

她說，當地華人過年的水果以椪柑為主，春節期間帶著2顆椪柑到親朋好友家拜年，離開時對方同樣會準備2顆椪柑回送，象徵「有來有往，長久一直來往的意思」。

因應這次農曆新年，沈緯玲與台灣水果批發商合作，1月從台灣空運1400箱椪柑、200箱鳳梨釋迦到汶萊，另透過海運進口逾800箱台灣柳丁。

她這次還特別從台灣進口10多款零食，搭配柳丁、椪柑等台灣水果，組裝成春節禮品。距離台灣2000多公里的汶萊消費者現在也能吃到台灣家喻戶曉的零嘴。

沈緯玲觀察，過去汶萊市場上多以中國的椪柑為主，但這2年來，「中國椪柑賣得很少」，台灣椪柑越來越多。許多當地人吃過之後發現「台灣的椪柑比較棒」，才知道原來「台灣的水果是這樣好吃」。

她笑說，常有顧客問中國跟台灣椪柑有什麼不一樣的地方，她都會回答「台灣農民種的水果是用愛心去種」。

沈緯玲同時也是汶萊皇室的主要水果供應商，她透露，皇室成員非常喜歡台灣水果，包括椪柑、柳丁及鳳梨釋迦等。

近期受到疫情影響，海運常有延遲的情況發生，沈緯玲因此決定從原本的海運改用空運進口台灣水果；預計2月底將進口台灣蜜棗等水果，未來也會再進口台灣芒果。

她表示，去年引進台灣芒果後，很多顧客之後就一直問說「有沒有台灣芒果？」受歡迎程度可見一斑。

過去台灣水果在汶萊並不常見，但近年在駐汶萊代表處積極推廣下，當地水果業者、超市、百貨公司都陸續擴大採購來自台灣的水果及冷凍食品，無形中也增進當地人對台灣的認識，沈緯玲經營的水果批發事業即是其中一例。

她說，很感謝駐汶萊代表李憲章及台灣合作夥伴的協助，讓她可以把品質好的台灣水果帶進汶萊，改變過去對台灣水果的印象。

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事實上，沈緯玲的外公是汶萊華人富商林德甫，1910年出生於金門縣，隨後移居汶萊，1999年逝世。不過，在汶萊出生、長大的沈緯玲原本對台灣的認識不多，透過進口台灣水果才讓她對台灣有多一點的了解。

同樣地，汶萊大部分民眾對台灣不熟悉，沈緯玲觀察，有不少當地人是透過台灣水果才開始認識台灣。她也相信，如果外公還在世，看到她現在賣台灣水果，「一定很開心」。（編輯：林憬屏/黃自強）1110201

因應農曆過年，汶萊水果業者沈緯玲不僅進口台灣水果，這次也進口多款在台灣家喻戶曉的零食。（沈緯玲提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 111年2月1日