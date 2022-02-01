歐盟告中國貿易岐視案 世貿：先雙邊諮商60天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾1日專電）歐洲聯盟因中國對立陶宛岐視性貿易向世界貿易組織提訴，世貿昨天正式通知會員國，雙方將有60天時間先透過諮商解決，若諮商未成，屆時歐盟可以請求成立爭端解決小組。

立陶宛因與台灣關係升溫，遭到中國在外交及經貿上強力施壓報復，近月以來中國海關拒絕清關立陶宛貨物，拒絕立陶宛的進口申請，也向其他歐盟成員國企業施壓，要求向中國出口時從其供應鏈中移除立陶宛產品。

歐洲聯盟因此在1月27日向世貿組織（WTO）對中國提訴，強調中國對立陶宛採取的「歧視性貿易」已影響整個歐盟供應鏈。

而世貿1月31日表示已正式通知會員國，歐盟要求與中國進行雙邊諮商。雙邊諮商是世貿爭端解決的首步，雙方在此階段有機會經討論後找到滿意的解決方案，但若60天後諮商時間屆時還未能解決爭議，歐盟可以請求成立爭端解決小組。

世貿並公布，歐盟認為，中國對立陶宛的貿易岐視作為違反了關稅暨貿易總協定（GATT）以及服務貿易、食品安全檢驗及動植物防疫檢疫措施以及貿易便捷化等多項協定。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，歐盟近日另表示，儘管有證據中國違反世貿規則，但歐盟仍將繼續尋求外交解決方案，因為中國是歐盟的「重要夥伴」，且「我們很珍惜這種關係」，不過「雙方關係需要相互尊重」。

2021年11月，駐立陶宛台灣代表處（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）揭牌成立。北京以代表處名稱使用台灣，「損害中國國家主權和領土完整」為由，降級與立陶宛的外交關係，並持續對立陶宛外交及經貿施壓。（編輯：黃自強）1110201