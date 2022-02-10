立陶宛：去年12月就停止食品出口中國

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立陶宛從去年12月初起就停止出口食品類產品到中國。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社維爾紐斯10日綜合外電報導）立陶宛因為強化與台灣關係，和中國發生貿易爭端，立陶宛國家糧食和獸醫服務局今天表示，立陶宛從去年12月初起就停止出口食品類產品到中國。

立陶宛國家糧食和獸醫服務局在電子郵件中告訴路透社：「自去年12月起，就沒有出口食品類產品到中國。」

中國海關總署昨天宣布暫停接受自2月9日起啟運的立陶宛牛肉進口申報，未說明原因。

中國海關總署進出口食品安全局官網9日零時發布「符合評估審查要求的國家或地區輸華肉類產品名單」，增列中國暫停接受自2月9日起（含2月9日）啟運的立陶宛牛肉進口申報。

中國外交部發言人趙立堅今天下午在例行記者會答覆外媒記者相關提問時稱，「中國海關已經發布有關消息，請你向他們詢問」，未正面回應立陶宛牛肉暫停進口原因。

他聲稱，立陶宛應該做的是正視客觀事實，糾正自身錯誤，回到堅持「一個中國」的正確軌道上來，而不是混淆是非，惡意炒作，更不是拉攏其他國家聯合對中。

趙立堅還稱，立陶宛應首先反思自身存在的人權劣跡，糾正歧視少數族裔、蓄意虐囚和濫用暴力，對難民實施暴力酷刑和虐待的錯誤做法。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110210