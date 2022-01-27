歐盟因立陶宛遭打壓狀告WTO 官員：仍可外交解決

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歐盟27日就中國對立陶宛的歧視性貿易作法，向世貿組織提訴。圖為立陶宛深色蘭姆酒。（中央社檔案照片）

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（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）歐洲聯盟今天就中國對立陶宛的歧視性貿易作法，向世界貿易組織提訴。歐盟官員強調，即便如此，中歐雙方仍可持續尋求外交解決方案，避免對峙局勢持續升級。

歐盟（EU）今天表示，中方「這些看似歧視性且違反WTO規定的行為，正對 立陶宛 立陶宛小百科 語言：立陶宛語

首都：維爾紐斯

面積：6萬5301平方公里

地理位置：西濱波羅的海，北鄰拉脫維亞，東為白俄羅斯，南接波蘭，西南則與俄羅斯之卡列寧格勒接壤，西與瑞典隔海相望

人口：約292萬

宗教：以天主教為主，另有基督教各個教派

幣制：2015年1月起採用歐元 看更多 關閉 和歐盟其他地方的出口商造成損害，因為從其他歐盟國家出口、含有立陶宛零組件的產品也遭到（中國）刻意針對。」

歐盟在WTO狀告中國後，執委會副主席兼主管貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，「歐盟和中國可以針對立陶宛相關爭執尋找外交解決方案。」

杜姆布羅夫斯基斯說，「我們當然可能找到外交解決方案。在歐盟這一方…我們正試圖透過友善方式解決爭端，但目前雙方就像兩條平行線。」

杜姆布羅夫斯基斯在聲明中提到，歐盟是在審慎評估後，才在WTO提出申訴，「解決雙邊問題的嘗試多次失敗後，我們認為，除要求與中國進行世貿組織爭端解決諮商外，已經別無他法。」

聲明稱，「歐盟決定齊心合力並迅速採取行動，打擊違反世貿組織規定的措施，這些措施也會威脅我們單一市場的完整性。同時我們也在進行外交努力，以避免緊張情勢升級。」

歐盟透露，它已搜集中國行動的大量證據，包括拒絕讓立陶宛貨物清關，拒絕來自立陶宛產品進口申請，以及向在歐盟外營運的歐盟公司施壓，要求自其供應鏈中移除立陶宛零組件等。

杜姆布羅夫斯基斯說，儘管歐盟握有證據，但仍將繼續尋求外交解決方案。他強調，雖然中國是歐盟的「重要夥伴」，且「我們很珍惜這種關係」，但「雙方關係需要相互尊重」。

與此同時，立陶宛外交部也透過聲明表示，希望與中國的貿易爭端，能透過中國與歐盟協商順利化解。

立陶宛外交部的聲明表示，「立陶宛希望中國同意與歐盟進行協商，也盼望協商能夠成功，不僅解決當前貿易爭端，還能找到長期永續解決方案。」

法新社報導，歐盟當局訴諸WTO的舉動顯示中國與歐盟關係進一步惡化。在雙方祭出針鋒相對連串制裁後，談判已久的「中歐投資協議」已經觸礁。

根據WTO爭端解決規則，歐盟行動的第一階段包括「 諮商請求」，根據該請求，歐盟將正式要求中國提供其措施的更多資訊，以期友善解決爭端。如果60天內都沒有結果，歐盟即可要求WTO專家小組做出裁決。

然而，由於相關程序需時甚久，實際結果可能數年後才會出爐。

2021年11月18日，駐立陶宛台灣代表處（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）揭牌成立。北京以代表處名稱使用「台灣」一詞，「損害中國國家主權和領土完整」為由，降級與立陶宛的外交關係，並持續對立陶宛外交及經貿強力施壓。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110127