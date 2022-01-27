中國貿易制裁立陶宛 德支持歐盟向世貿提訴

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（中央社記者林育立柏林27日專電）針對中國對立陶宛實施貿易禁令，歐盟今天向世界貿易組織（WTO）提出訴訟，德國對此表示歡迎，強調不能接受中國削弱歐洲單一市場的作為。

歐盟執委會今天在聲明中說，中國對立陶宛的「歧視性貿易做法」不僅對立陶宛出口造成傷害，也影響其他歐盟國家的出口，違反世貿規定。

德國經濟部次長布蘭特納（Franziska Brantner）對歐盟向世貿提出訴訟表示歡迎，她接受「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，中國制裁的目標是削弱歐洲單一市場，這點德國無法接受。

為報復立陶宛與台灣關係升溫，北京不僅阻撓立陶宛產品進口，也對歐洲跨國企業施壓，警告他們不能使用立陶宛產的零件。半個月前布蘭特納才訪問立陶宛，會晤外長、總統首席外交顧問等官員，以行動聲援立國。

布蘭特納說，「為保護歐洲的主權」，歐盟有必要儘快推動反經濟脅迫措施的立法；不過她也強調與北京保持對話的重要性，認為歐盟應努力透過外交手段解決紛爭。

德國外交部次長林德納（Tobias Lindner）也批評中國在應對小國、例如立陶宛時，為貫徹自身利益拒絕妥協。

林德納昨天在柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）舉行的年度展望會議上說，從立陶宛的例子可知道，中國為達成政治目的，把經濟力量當作籌碼，可見過去政治歸政治、經濟歸經濟的中國政策已經走到死胡同。（編輯：周永捷）1110127