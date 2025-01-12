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立陶宛新政府首度組團訪台 交流反制假訊息

2025/1/12 10:52
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（中央社記者楊堯茹台北12日電）外交部今天表示，立陶宛總理府副主任秘書暨國家危機管理中心主任維爾曼塔斯12日至18日率團訪台，這是立陶宛新政府首度組團來訪，除拜會部會機關，也將與反制假訊息及全社會韌性領域的NGO進行交流等。

外交部上午發布新聞稿指出，立陶宛總理府副主任秘書暨國家危機管理中心主任維爾曼塔斯（Vilmantas Vitkauskas）於12日至18日率「反制外國資訊操弄（FIMI）團」訪台，成員包括立陶宛外交部傳播暨文化外交司代理司長維里尤斯（Vilijus Samuila）等官員及5位非政府組織（NGO）專家。

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外交部強調，這是立陶宛新政府自去年底成立後，首度組團來訪，外交部對此表達誠摯歡迎。此行將接受外交部政務次長吳志中款宴，另將拜會國家安全會議、國防部、法務部調查局等政府機關，並與反制假訊息及全社會韌性領域的NGO進行交流等。

外交部表示，台灣與立陶宛兩國都是面對威權擴張威脅的前線民主國家，也是共享價值的重要夥伴。自雙方互相設處以來，已建立深厚情誼與互信基礎，持續拓展合作領域，共同強化民主韌性。（編輯：蘇志宗）1140112

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