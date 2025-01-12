台灣代表處若被迫更名 立陶宛前外長：將是巨大錯誤

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯12日專電）立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯接受中央社專訪指出，中國正透過各種脅迫，限制其他國家主權。若駐立陶宛台灣代表處在中國壓力下被迫改名，將是巨大的錯誤；台灣與立陶宛應取得更多實質合作成果，以加強與立陶宛新政府關係。

立陶宛總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）先前表示，政府將尋求與中國全面恢復正常外交關係。對此，藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）曾回應，美中關係就像零和遊戲，與一方友好，將導致與另一方關係惡化。

藍斯柏吉斯10日接受中央社視訊專訪時強調，立陶宛並不是改變關係的一方。

他指出：「中國正建立一個體系，在這個體系中，各國只能做中國認為他們應該做的事情。透過經濟、政治和外交脅迫，將國家主權限制到一定程度；於是即使在國際條約框架內，你也不被允許做某些事情，因為中國會突然為你劃出一條紅線，我們就是第一個見證的國家。」

藍斯柏吉斯指的是中國於2021年8月召回駐立陶宛大使，以抗議立陶宛同意台灣以「台灣」之名設立代表處。

被問到是否希望與中國恢復關係時，藍斯柏吉斯說，立陶宛並非「要求」關係惡化的一方。中國單方面祭出制裁、將駐立陶宛大使館降級為代辦處，他無法反對。

他表示：「問題在於我們是否做某些事情來取悅中國。有些國家會道歉、屈膝，承認（他們做錯了）某件事，即使那不是什麼錯誤。如果這種事情發生在立陶宛，我會非常失望。」

藍斯柏吉斯認為，世界目前處於第二次冷戰階段，而就像第一次冷戰一樣，國家選擇加入聯盟。有些國家與蘇聯站在一邊，有些國家與西方站在一邊，但同時加入兩邊是不可能的。

立陶宛新政府上個月就職，由過去的反對黨社會民主黨（LSDP）主導執政。針對台立關係在新政府領導下的展望，藍斯柏吉斯認為目前兩國關係處於良好軌道上，立陶宛人對台灣的地緣政治風險、熱愛自由，民主及其運作方式已有更多認識，但也有一些事情台灣不該忽視。

他指出：「立陶宛對兩國關係發展已有更多理解與接受，但還可以取得更多實際的合作成果。我認為這部分有點滯後，我們可以做得更多。」

針對駐立陶宛台灣代表處未來是否可能被迫更名，藍斯柏吉斯說：「理論上，中國可以要求我們改變這種狀況。我們一直反對這項請求，並解釋說這是我們的主權決定，並不違背我們的條約。」

他強調：「如果現任政府決定屈服，將是一個巨大的錯誤，我將無法想像如何繼續成功地促進台灣和立陶宛之間的關係。」

記者詢問藍斯柏吉斯台灣與立陶宛可以加強合作的領域，他認為有半導體、金融與國防領域。

台灣工業技術研究院於2023年與立陶宛企業Teltonika簽署合作協議，在立陶宛建立半導體產能。合作案先前因設廠園區內供電及土地使用分區問題被迫暫時中止，雖已在政府全力協調下恢復進行，但藍斯柏吉斯認為該事件引發許多負面輿論，因此他建議，雙方應投入更多精力以確保計畫順利推動。

作為歐洲聯盟的一部分，金融領域是立陶宛的優勢產業。藍斯柏吉斯認為，金融科技合作對台灣金融新創公司、企業和銀行來說是絕佳的切入點，但目前還沒有實質化的合作案；未來若有進展，將為雙方帶來好處。

至於國防領域，藍斯柏吉斯表示，雖然立陶宛與台灣的防禦策略不同，但兩國處於相似的地緣政治空間，如何防衛自己國家的心態是類似的。

他認為，雙方在無人機、自動駕駛汽車或技術領域的合作特別有吸引力。結合立陶宛的技術，與台灣的生產能力與知識，雙方的合作潛力很大。

藍斯柏吉斯指出，立陶宛與台灣已拉近兩國關係，商業領域也應如此，這可能需要政治人物提出更多協助。

藍斯柏吉斯表示，他任職期間採取的價值外交政策（Value-based policy）並未受到所有人歡迎。他認為現任政府更重視「務實」，因此實質合作成果有助於加強雙邊，尤其是政府間的關係。

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他強調：「如果出於任何原因，無論是由於我的政府正在做的事情，還是由於台灣方面缺乏興趣，如果我們開始疏遠，獲勝者將是北京。」

藍斯柏吉斯說：「也就是說，他們（中國）想表明這些友誼不會持久。他們想證明這一點。如果他們取得勝利，我會非常難過。我希望他們不會取得勝利。」（編輯：陳妍君）1140112

立陶宛前外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）訪台前，10日於駐立陶宛台灣代表處位於維爾紐斯的辦公室，接受中央社記者視訊專訪。（駐立陶宛代表處提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年1月12日