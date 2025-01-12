立陶宛前外長談為何挺台：因為我們了解自由價值【專訪】

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯12日專電）立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯今天抵達台灣，預計停留5天。藍斯柏吉斯行前接受中央社專訪指出，他經常被問到為什麼要支持喬治亞人民、烏克蘭與台灣；他的回答很簡單：「我們支持自由，因為我們了解自由的價值。」

藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）是立國最支持台灣的政治人物之一。他今天抵達台灣，訪台期間將與重要人士會面，並舉行公開演講。

藍斯柏吉斯10日出發前往台灣前，接受中央社視訊專訪，回顧任職外交部長期間台灣、立陶宛的合作，並分享他對俄烏戰爭的觀察與啟發。

「自由」存在立陶宛人基因中

立陶宛於2021年兩度捐贈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給台灣，為歐洲第一個捐贈台灣疫苗的國家。藍斯柏吉斯時任立陶宛外交部長，於專訪中回顧立陶宛－台灣兩國友好的開端。

藍斯柏吉斯說：「當時立陶宛正展開『印度太平洋之旅』，我們試圖建立一種觀念，像立陶宛這樣的小國，可以制定有意義的印太戰略。這意味著不僅地理位置接近的國家可以合作，還可以擴大影響力。」

他表示，當時世界面臨的最大危機是COVID-19疫情，立陶宛國內討論是否該捐贈其他國家疫苗；如今3年過去，當初捐贈疫苗給遙遠的台灣這個決定，有了更深刻的意義。

藍斯柏吉斯指出：「俄羅斯對烏克蘭的攻擊，（以及）中國在印太地區、對台灣，或者更廣泛地說，對該地區日益增長的侵略性，都表明我們都是相互聯繫的。」

他認為，現今正處於全球地緣政治相互連結的新階段，俄羅斯攻擊烏克蘭會為台灣帶來影響，中國的侵略行為也已經對歐洲產生影響。

藍斯柏吉斯強調：「儘管距離遙遠，民主國家間仍然需要相互支持，這個觀念現在非常明顯、非常清晰，而且比以往任何時候都更重要。」

立陶宛捐贈疫苗後，台灣回贈口罩，民眾大買立陶宛商品表示支持，兩國人民也更了解彼此。2021年11月，在立陶宛同意下，台灣於首都維爾紐斯（Vilnius）正式開設代表處，是台灣在歐洲國家第一個以台灣為名的代表處。

藍斯柏吉斯說，他經常被問到為什麼要支持白俄羅斯反對派、支持喬治亞人民、烏克蘭與台灣；他的回答很簡單：「我們支持自由，因為我們了解自由的價值。」

他指出，立陶宛人是世界上為自由而奮鬥，並取得勝利的少數國家之一；這一切都發生在近代，這一世代的人體驗過在自由與非自由國家的生活。自由國家的安全、保障和發展等，與非自由國家差別之大，使人們非常確定不想失去它，因此他們也非常清楚地了解其他人所面臨的問題。

藍斯柏吉斯笑說：「自由就在我們的基因中，立陶宛人都這麼認為。」

中國變相支持俄羅斯 烏克蘭必須取得勝利

藍斯柏吉斯去年12月卸任外交部長後，持續在國際上為烏克蘭發聲。

藍斯柏吉斯先前告訴政治媒體POLITICO，中國不會介入俄烏戰爭協調。他指出，若中國對俄羅斯發動戰爭造成全球不穩定感到失望，早就可以透過停止購買石油或天然氣、限制中國零件供應等來介入。

藍斯柏吉斯認為，北韓派遣萬人部隊前往烏克蘭，中國絕對知情，並且允許此事發生。

他表示：「中國確實明白，如果烏克蘭失敗了，美國會失敗，歐洲也會失敗，所有人都會失敗，因此他們實際上希望我們所有人都失敗。一場更大規模的戰爭已正在發生，而我們因為害怕而不敢承認。」

對於各國如何應對，藍斯柏吉斯非常肯定地回答：「我們必須在烏克蘭取得勝利。」

藍斯柏吉斯說，這次訪台除了公開演說，還有個重要行程，是向「在台北的朋友」提出嚴肅的請求，重新檢視對俄羅斯實施的制裁，確保台灣的高度敏感設備不被提供給俄羅斯。

他指出，根據一些媒體消息，台灣製的設備被發現用於俄羅斯的武器中。儘管他相信這不是台灣政府的意圖，但對烏克蘭人與立陶宛人來說，這是非常嚴重和敏感的事情，因此希望此次訪台，可以提請台灣政府重視這個問題。

藍斯柏吉斯強調：「這對我們所有人來說都至關重要，因為我們身處其中，我們肯定是相互連結的。跟立陶宛一樣，台灣的最大利益就是烏克蘭的勝利，這是我絕對、百分之百的信念。」

在專訪中，藍斯柏吉斯也根據他從烏克蘭得到的啟發，向台灣提出一些建議。

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他說：「很重要的一課是，即使面對最強大的對手，你必須相信自己有能力贏得勝利。如果你不相信自己有能力，你根本就不會開始戰鬥。如果你有信念，那麼你就會克服其他事情，這就是烏克蘭人所做到的。」

藍斯柏吉斯強調，如同烏克蘭和立陶宛的抗爭，建立聯盟，找到可依賴的人民、國家和朋友相當重要。他也提醒，儘管有些「盟友」可能建議台灣人不要反抗，台灣應該做好捍衛自己利益的準備。（編輯：陳妍君）1140112

立陶宛前外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）訪台前，10日於駐立陶宛台灣代表處位於維爾紐斯的辦公室，接受中央社記者視訊專訪。（駐立陶宛代表處提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年1月12日

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