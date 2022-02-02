人權環保花費都遭批 法媒：被詛咒的北京冬奧

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（中央社記者曾婷瑄巴黎2日專電）北京冬奧4日登場，法媒「重點週刊」以「被詛咒的奧運」為題，形容這是史上氣氛最冰冷的冬奧，不僅世界各國，連自家人都沒有喜悅之情，從花費、環保、抗疫到人權都遭到批評。

「重點週刊」（Le Point）1月31日報導，為慶祝並展示權力，中國國家主席習近平不計代價，決心要舉辦這場於2月4日開幕的冬季奧運。然而這場賽事，卻幾乎沒人歡迎，連無法買票進場觀賽的中國人民都意興闌珊。

週刊指出，由北京舉辦的決議一度引發爭議，國際奧林匹克執委會於2014年7月確定6個候選城市，但其中4個因各種原因紛紛退出申辦，最後只有中國北京和哈薩克阿拉木圖（Alamatu）競爭，期間電子投票系統在過程中失靈，只能改為人工投票，最後北京以44票對40票勝出。

北京2008年舉辦夏季奧運，是至今唯一舉辦夏季與冬季奧運的城市。許多觀察家認為，中國把這次賽事作為宣傳中國勝利的場合，而非奉獻給運動精神。

呼籲外交抵制北京冬奧的法國參議員葛托蘭（André Gattolin）向重點週刊表示，「奧林匹克精神不再是存在目的，而是彰顯了中國想讓北京成為世界中心的企圖」。

報導指出，北京冬奧曾以低預算為賣點，最後卻背道而馳。中國最初預算僅為14億歐元（約合新台幣445億元）；不過根據美國媒體「商業內幕」（Insider）調查揭露，北京帳單上少列了好幾筆建設開銷，真正金額應為340億歐元（約合新台幣1.07兆元），是預算的24倍。

加上北京先天條件不佳與降雪不足，2022年北京將成為史上首場使用100%人造雪的冬季奧運，製造近1.85億公升的人造雪，遭到環保人士批評。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再起，中國政府堅持採取極端嚴格的清零策略。費加洛報（Le Figaro）昨天報導，許多法國選手表示，在當地移動會由警車開道，行動遭到工作人員或警方監看，「感覺自己被視為危險罪犯」，規範比半年前的東京奧運嚴厲許多。

此外，2022北京冬奧更是籠罩在人權爭議的烏雲下。美國因中國對維吾爾族進行種族滅絕而發起外交抵制，英、澳、加、紐、日以及歐洲的荷蘭、丹麥與立陶宛，或祭出外交抵制，或宣布不派官員出席。

主辦國威脅運動員參賽期間不得提及中國人權否則會遭報復的宣言也讓人感到憂心，因為政治中立與限制運動員發表意見毫無關聯。運動員迫於無奈，只得噤聲。

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拒絕外交抵制以免觸怒中國的西方大國如法國，最終大多選擇派出最低限度的官方代表團。1月30日，法國國務秘書波恩（Clement Beaune）在專訪中證實，將如外界預期派出體育權理部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu），但「絕不會出席開幕」。

報導分析，2年後將換巴黎奧運登場，法國不願在這時與中國作對，但是也不想太過親近這個如同「專制政權大型舞會」的北京冬奧。（編輯：馮昭）1110202