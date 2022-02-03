貝佐斯遊艇太大無法通行 荷蘭將為它拆百年大橋

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亞馬遜公司創辦人貝佐斯造價4.3億歐元的超級遊艇，因為體積巨大，造船廠要求鹿特丹市議會拆除康尼謝夫橋（圖）的中心部分，以讓遊艇通過。（圖取自維基共享資源；作者elm3r，CC BY 2.0）

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（中央社海牙2日綜合外電報導）亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝佐斯造價4.3億歐元（新台幣135億元）的超級遊艇，因為體積過於巨大，荷蘭將不得不把一座歷史悠久的橋樑一部分暫時拆除，好讓遊艇通過。

貝佐斯（Jeff Bezos）的這艘超級遊艇有3個桅杆，高度約40公尺，在荷蘭的阿爾布拉瑟丹（Alblasserdam）建造完成後，需要通行位於鹿特丹的康尼謝夫橋（Koningshaven Bridge）橋下，造船廠已要求鹿特丹市議會拆除大橋的中心部分，以便讓遊艇通過。

康尼謝夫橋建於1878年，1940年二戰期間被納粹轟炸後重建，最近一次整修是在2017年。

鹿特丹市政府曾經承諾不會再動這座橋，因此市政府表示將暫時拆除橋樑一部分，這項決定讓部分當地人相當不滿。

鹿特丹市長發言人告訴法新社：「這是通往大海的唯一路徑。」他也說，億萬富翁貝佐斯會支付工程費用。拆解將需要幾週時間，預計將在今年夏天進行。

鹿特丹市長辦公室堅稱，建造這艘超級遊艇為當地帶來經濟效益，並創造就業機會，也承諾會把橋樑恢復原狀。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110203