法國海域驚見10萬魚屍 環保團體控漁船惡意棄置

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（中央社巴黎4日綜合外電報導）法國大西洋沿岸近日出現超過10萬條死魚，密密麻麻宛如海面上的魚屍地毯。環保團體稱目擊荷蘭籍全球第二大拖網漁船馬吉瑞斯號丟出死魚，船主則聲稱是魚網破裂意外。

路透社報導指出，代表馬吉瑞斯號（FV Margiris）船主的漁業組織PFA表示，由於發生罕見的拖網破裂才導致此事件，但環保團體「海洋守護者」（Sea Shephard）予以反駁，指控漁船非法棄置超過10萬條不需要的魚。

根據英國廣播公司新聞網（BBC News），「海洋守護者」法國分會今天發布海面遍布死魚的影片，指稱是在昨天拍攝，地點在法國比斯開灣（Bay of Biscay）海域。畫面中可見密密麻麻的藍鱈死屍在海上漂浮，這一大片死魚面積約為3000平方公尺。藍鱈通常用於製造魚柳、魚油等。

「海洋守護者」認為這起事件並非意外，而是拖網漁船企圖直接棄置非主要目標的「兼捕」漁獲，而這種做法遭到歐盟漁獵法禁止。

「海洋守護者」組織成員艾森拉莉（Lamya Essemlali）告訴路透社，她認為拖網漁船業者趁著無人目擊在海面亂拋死魚，估計有超過10萬魚屍。

法國海外領土關係部長吉拉丹（Annick Girardin）表示，魚群浮屍的畫面相當「驚人」，她已下令展開調查。（譯者：陳怡君/核稿：林治平）1110205