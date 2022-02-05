更多編輯台推薦新聞：
北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

緬懷鄂圖曼帝國崛起 古裝哨兵陵寢換崗真吸睛
文化

緬懷鄂圖曼帝國崛起 古裝哨兵陵寢換崗真吸睛

IS首腦命喪突擊 美軍戰機掩護直升機激戰3小時
國際

IS首腦命喪突擊 美軍戰機掩護直升機激戰3小時

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

法國海域驚見10萬魚屍 環保團體控漁船惡意棄置

2022/2/5 16:58（2/5 17:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法國大西洋沿岸近日出現超過10萬條死魚。（圖取自facebook.com/SeaShepherdFrance）
法國大西洋沿岸近日出現超過10萬條死魚。（圖取自facebook.com/SeaShepherdFrance）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎4日綜合外電報導）法國大西洋沿岸近日出現超過10萬條死魚，密密麻麻宛如海面上的魚屍地毯。環保團體稱目擊荷蘭籍全球第二大拖網漁船馬吉瑞斯號丟出死魚，船主則聲稱是魚網破裂意外。

路透社報導指出，代表馬吉瑞斯號（FV Margiris）船主的漁業組織PFA表示，由於發生罕見的拖網破裂才導致此事件，但環保團體「海洋守護者」（Sea Shephard）予以反駁，指控漁船非法棄置超過10萬條不需要的魚。

根據英國廣播公司新聞網（BBC News），「海洋守護者」法國分會今天發布海面遍布死魚的影片，指稱是在昨天拍攝，地點在法國比斯開灣（Bay of Biscay）海域。畫面中可見密密麻麻的藍鱈死屍在海上漂浮，這一大片死魚面積約為3000平方公尺。藍鱈通常用於製造魚柳、魚油等。

「海洋守護者」認為這起事件並非意外，而是拖網漁船企圖直接棄置非主要目標的「兼捕」漁獲，而這種做法遭到歐盟漁獵法禁止。

「海洋守護者」組織成員艾森拉莉（Lamya Essemlali）告訴路透社，她認為拖網漁船業者趁著無人目擊在海面亂拋死魚，估計有超過10萬魚屍。

法國海外領土關係部長吉拉丹（Annick Girardin）表示，魚群浮屍的畫面相當「驚人」，她已下令展開調查。（譯者：陳怡君/核稿：林治平）1110205

環保團體「海洋守護者」指控漁船非法棄置超過10萬條不需要的魚。（圖取自facebook.com/SeaShepherdFrance）
環保團體「海洋守護者」指控漁船非法棄置超過10萬條不需要的魚。（圖取自facebook.com/SeaShepherdFrance）
延伸閱讀
疑東加火山爆發波及 日本養殖鰤魚苗暴斃約8萬尾海洋細菌夠威猛 成功清除土耳其海鼻涕小圓缸會讓魚抓狂沒命 法國品牌商不再販售
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族