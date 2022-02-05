紐西蘭新增243起 官員警告病例恐攀籲民眾勿驚慌

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（中央社威靈頓5日綜合外電報導）紐西蘭今天新增破紀錄的243起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區病例，官員警告，高傳染力的Omicron變異株病例預期會更多，但呼籲民眾不要恐慌。

人口約500萬的紐西蘭自2020年初關閉邊界至今。總理阿爾登（Jacinda Ardern）3日表示，全面重新開放要等到10月。

紐西蘭當局關閉邊界，加上封城，以及祭出嚴格的社交距離規定，遏止疫情蔓延，迄今確診病例僅略高於1萬7000例，相關死亡病例53人。

但隨著Omicron疫情蔓延，紐西蘭衛生官員表示，感染病例將攀升。

紐西蘭COVID-19防疫部部長希金斯（Chris Hipkins）說：「我呼籲大家不要恐慌，但要有所準備。最佳預防疾病之道就在接種疫苗，並接種加強劑。」

紐西蘭衛生部數據顯示，國內12歲以上符合施打疫苗資格者93%已完整接種，另外49%符合資格的成年人已經接種加強劑。

鄰近的澳洲已經和Omicron變異株奮戰數週，今天晚間通報新增81死，其中昆士蘭州通報21人病歿。

預估約2000人在澳洲首都坎培拉進行抗議，反對強制接種疫苗，以及其他防疫限制措施。

在澳洲聯邦層級上，疫苗接種仍屬自願性質，但在州和領地的地方層級，則對許多行業和勞工實施強制措施。未接種疫苗者禁止從事諸多活動，像是外出用餐，參加演唱會。

澳洲16歲以上人口近95%已接種2劑疫苗，同時近900萬人注射了超過2劑。（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110205