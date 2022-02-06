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俄烏邊境緊張
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俄烏局勢緊張 德國考慮增兵立陶宛

2022/2/6 13:16
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（中央社柏林6日綜合外電報導）俄羅斯在烏克蘭附近軍事集結引發的緊張局勢居高不下，德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）表示，德國正考慮增派部隊到立陶宛。

蘭布雷特接受馮克（Funke）媒體集團訪問的內容，今、明兩天將分別於線上、報紙露出。她在當中表示，德國領導一個北大西洋公約組織（NATO）戰鬥群，「已在立陶宛做出重要貢獻」。

她說：「原則上，（德國）可以派出更多部隊增援，我們此刻正與立陶宛商討這麼做究竟是否可行。」

路透社報導，俄羅斯否認計劃入侵烏克蘭，但卻派了數以萬計兵力駐紮在烏克蘭邊境附近，促使美國下令增兵約3000人，強化北約在波蘭和羅馬尼亞的東翼防線。

這些美國增援部隊中的第一批，已在昨天抵達波蘭東南部里茲索夫（Rzeszow）的軍事基地。

俄羅斯2014年從烏克蘭手中併吞克里米亞地區後，北約派兵因應，已在波蘭、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞部署4個多國戰鬥部隊，總兵力約在5000人左右。

這些所謂的北約戰鬥群由美國、德國、加拿大和英國領導，是為了遏阻區域攻擊，並爭取時間讓更多的北約部隊抵達前線。

兩名美國官員昨天表示，俄羅斯已部署約7成全面入侵烏克蘭所需戰力。

在烏克蘭駐德國大使館將有具體要求的清單交給德國外交部及國防部後，蘭布雷特再次排除提供烏克蘭武器的可能性。

清單上內容包括飛彈防禦系統、電子作戰所需的設備、夜視鏡、數位無線電設備、雷達站及軍用救護車，這些設備有部分在德國部隊中就已供不應求。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110206

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