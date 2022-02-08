聯合國籲北韓：資源運用優先考量人民所需

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（中央社聯合國7日綜合外電報導）聯合國今天呼籲北韓，別再為發展核子及彈道飛彈計畫提供資金，而應優先考量人民所需；俄羅斯和中國將北韓人道主義危機惡化歸咎西方制裁。

聯合國安全理事會（U.N. Security Council）由15個成員國組成，俄羅斯2月接任輪值主席時，將制裁議題攤在陽光下。外交官員表示，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈陽性反應，無法主持會議。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）說：「我們呼籲朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）透過尊重人權，停止為發展非法大規模毀滅性武器和彈道飛彈計畫傾注資金，並優先考量人民需求，來彰顯對人民福祉的承諾。」

北韓自2006年起便因其核子和彈道飛彈計畫而受到聯合國制裁。

去年11月，中國和俄羅斯聲稱為改善北韓人道主義情勢，重新推動安理會鬆綁對北韓制裁。然而此舉僅獲少數成員支持，因此中、俄並未將此案交付表決。

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俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）告訴安理會說：「若安理會考量的是北韓百姓，而非僅就地緣政治做決定，那這個提案就值得支持，我們也堅信安理會制裁機構會強力要求正視人道主義。」

根據路透社5日所見的聯合國機密報告，摘錄稱北韓人道主義情況「持續惡化」。根據報告，這可能是北韓為遏止疫情祭出封鎖措施所致。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110208