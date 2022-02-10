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明年APEC峰會美召開 擴大並深化區域經濟聯繫

2022/2/10 21:41
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（中央社記者江今葉華盛頓10日專電）白宮今天宣布，美國將成為2023年APEC東道國，美方對此感到自豪，也凸顯美國促進公平開放貿易與投資、增強美國競爭力與確保自由開放印太地區承諾，擴大並深化與區域經濟聯繫。

白宮今天以新聞祕書莎琪（Jen Psaki）名義發出聲明表示，美國總統拜登（Joe Biden）與副總統賀錦麗（Kamala Harris）提出主辦明年亞太經濟合作會議（APEC），因為美國專注於擴大與深化和該區域的經濟聯繫。

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聲明指出，美國為能成為明年APEC東道國感到驕傲，這凸顯美國促進公平開放的貿易和投資、增強美國競爭力，以及確保自由開放的印太地區承諾。拜登政府的首要任務是作為APEC經濟體的強大、可靠合作夥伴，並確定為所有人釋出經濟機會、繁榮與增長的共同方式。

聲明也提到，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與貿易代表戴琪（Katherine Tai）團隊正與合作夥伴共同制定印太經濟架構，這項架構將針對貿易便利化、數位經濟標準與技術、彈性供應鏈、減碳與清潔能源、基礎設施與勞工標準等未來至關重要的議題訂定共同目標。（編輯：黃自強）1110210

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