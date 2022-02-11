丹麥可能允許美軍進駐 總理稱無關烏克蘭危機

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（中央社哥本哈根10日綜合外電報導）丹麥總理佛瑞德里克森表示，丹麥和美國已開始討論一項新的防務協議，當中可能包括允許美軍進駐丹麥領土，但兩國並非因為烏克蘭危機才開始協商。

路透社報導，美方大約1年前就要求進行相關討論，佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）指出，華府近年已強化與挪威以及波羅的海國家等其他北大西洋公約組織（NATO）盟國的軍事合作。

佛瑞德里克森在新聞簡報會上表示：「我們希望強化美國在歐洲和丹麥展現出的實力。」

她稱，理由並非是西方國家與俄羅斯就烏克蘭議題對峙，「但烏克蘭國內與周邊局勢非常清楚地凸顯出，我們無法把和平、自由或安全視為理所當然；相關局勢也凸顯出，為何與美國人更緊密合作很重要」。

丹麥是美國的緊密盟國，扼守船隻進出波羅的海的門戶，戰略位置重要，且俄國在波羅的海有軍事基地。

佛瑞德里克森表示：「丹麥與美國直接達成這類協議，將在丹麥數個獲選軍區開啟新的合作與活動，可能包括讓美國軍人進駐丹麥領土。」

丹麥數十年來並未允許外國部隊常駐。（譯者：楊昭彥）1110211