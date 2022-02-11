日本防疫管制將擴大至36地 東京等13地延長至3/6

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本政府昨天正式決定，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的「防止蔓延等重點措施」，明天起納入高知縣，實施範圍擴大至36都道府縣，東京都等13地也將延長實施至3月6日。

日本放送協會（NHK）統計，日本全境昨天新增COVID-19確診9萬9694例、死亡164例；新增確診病例數連續3天超過9萬例，疫情持續擴大當中。其中兵庫縣新增6577例、千葉縣新增6604例等，數個地區創當地新高紀錄。

東京都昨天新增1萬8891例，連續2天比上週同一日減少，截至昨天的一週內，平均每天新增確診病例數為1萬7849.7例，也比截至9日的平均數減少255.4例，但確診數仍維持在高檔。

日本47個都道府縣中，有35地正因疫情實施「防止蔓延等重點措施」，東京都等13都縣原訂實施至2月13日，日本政府昨天正式決定延長實施至3月6日；另高知縣明天起至3月6日也將納入重點措施對象地區，實施區域將擴大到36地。

此外，大阪府、北海道等21道府縣原擬實施重點措施至2月20日，因各地疫情狀況不一，部分地區疫情呈現降溫趨勢，日本政府將視確診病例數的增加狀況、病床使用率等數據，在下週決定重點措施是否延長。

COVID-19疫情擔當大臣山際大志郎表示，各地的疫情狀況不同，不能通用全體一致的決定，將視各地情況，對下一步分別進行判斷。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1110211