川普涉藐視總統文件保存 打包15箱還疑用馬桶沖

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）根據「紐約時報」記者出書爆料和美媒報導，美國前總統川普涉嫌藐視保存總統文件法律的行徑愈來愈多，也令人匪夷所思，例如擅自撕毀文件、丟進馬桶沖掉，或運往佛羅里達州。

依據1970年代「水門案」（Watergate）後制定的「總統文件法」（Presidential Records Act），美國總統卸任後必須將所有與工作相關的電子郵件、信函與文件移交給國家檔案局（National Archives）。

法新社報導，川普打破許多前人遵循的總統禮儀規範，是他吸引共和黨支持者的民粹步數之一。但據說現在負責保存總統紀錄的國家檔案局想要徹底調查川普，包括他任內撕毀白宮文件的習慣和其他事情。

「華盛頓郵報」報導，國家檔案局請求司法部針對川普的行為展開調查。國家檔案局7日證實已從川普位於佛州的私人莊園海湖俱樂部（Mar-a-Lago）取回15箱文件，川普是在爭取連任失利後，帶著這些文件離開華府。

華郵今天引述匿名消息人士的說法報導，這些文件包含標示為最高機密的高度機密文件，僅少數獲得必要許可的人才能閱覽。

據說，被帶到海湖俱樂部的白宮文件中，還有川普與北韓領導人金正恩的官方通訊內容，川普當時稱之為「情書」；此外還有前總統歐巴馬卸任前在橢圓形辦公室留給川普的一封信。

美國新聞網站Axios報導，一本細述川普執政時期的新書宣稱，白宮的馬桶曾在有人試圖沖掉辦公室文件後堵塞。

主跑白宮線的紐時記者哈柏曼（Maggie Haberman）即將推出新書「大騙子」（Confidence Man，暫譯），根據Axios獨家預覽的內容，哈柏曼提到「白宮官邸職員不時會發現馬桶被一團印刷紙張堵住，認為總統用馬桶沖掉紙張」。

這本書一部分是基於哈柏曼在川普卸任後的訪談內容撰寫而成，其中提到這名共和黨籍前總統曾聲稱自己仍與金正恩保持聯繫。

但川普否認用馬桶沖走文件一事，他表示：「另一個說我用白宮馬桶沖掉紙張和文件的假報導絕對不是真的，那不過是記者捏造出來，好替一本內容多為杜撰的書打廣告。」

哈柏曼的書預計10月4日出版。這名紐時資深記者報導與川普相關的事已有10年之久，她接近川普核心圈子的程度，長期以來在新聞界堪稱無人能及。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110211