更多編輯台推薦新聞：
彭博：中國評估俄烏情勢 探美國如何處理台海危機
國際

彭博：中國評估俄烏情勢 探美國如何處理台海危機

首屆馬祖國際藝術島開幕 共釀10年願景
文化

首屆馬祖國際藝術島開幕 共釀10年願景

我做了什麼會產生職業倦怠？精神科醫師教你打造專屬急救處方箋
生活

我做了什麼會產生職業倦怠？精神科醫師教你打造專屬急救處方箋

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北設計師確診感染源待釐清 曾回高雄過年
首頁 / 國際

瑞士公投表決 決定是否終止動物試驗

2022/2/13 12:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社蘇黎世13日綜合外電報導）瑞士的選民將在今天的公投中，決定該國是否成為第1個禁止動物試驗的國家，並會決定是否收緊對香菸廣告的限制。

想要終止在小白鼠、老鼠和其他動物身上做試驗的運動倡導者，蒐集了足夠的簽名，讓此事能在瑞士的直接民主體制下進行公投，但這受到該國大型製藥單位的強烈反對。

包括羅氏大藥廠（Roche）、諾華集團（Novartis）等重量級公司的製藥產業界表示，在研發新藥的過程中，動物試驗是有必要的。

政府的數據顯示，2020年有超過50萬隻動物在瑞士的實驗室中喪命。支持禁止動物試驗的人士表示，動物試驗有道德瑕疵，且是不必要的。

最新的民調顯示，有68%的受訪者反對禁止動物試驗的提案，這說明了這項提案可能不會通過。

但進一步限制香菸廣告的提案可能就會通過，因為民調中有63%的人贊同。

選民的答案將對政府構成約束力，然後政府將決定怎麼樣實施這些提案。

反香菸廣告的提案要通過，需要大部分州和選民的支持。該提案希望擴大對香菸廣告的限制，納進任何年輕人可以看到廣告的地方。

這將包括禁止在報紙、戲院、網路、活動、看板上做香菸廣告，因為反菸人士認為，這些廣告都會鼓勵年輕人吸菸。

政府認為這樣的禁止方式太過嚴苛，已提出相對提案，同意進一步減少香菸廣告，但仍允許在報紙、商店、網路做廣告。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110213

延伸閱讀
製藥大國瑞士13日公投 表決是否禁止動物實驗
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族