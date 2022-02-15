更多編輯台推薦新聞：
影片／羽生結弦談4周半跳圓9歲夢 使用超量止痛藥強撐上場
運動

影片／羽生結弦談4周半跳圓9歲夢 使用超量止痛藥強撐上場

納豆腦出血住院 女友依依牽手合影：已撐過最難熬時間
娛樂

納豆腦出血住院 女友依依牽手合影：已撐過最難熬時間

把愛傳出去 大熊貓與小小龍禪思之旅
文化

把愛傳出去 大熊貓與小小龍禪思之旅

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
男自中國返台確診改判本土 病毒基因與桃機群聚相同
首頁 / 國際

緩解烏克蘭經濟壓力 美國加拿大伸援提供信貸

2022/2/15 16:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓/渥太華14日綜合外電報導）白宮今天表示，美國考慮提供10億美元（約新台幣278億元）信貸保證，協助烏克蘭對抗俄羅斯進犯威脅。加拿大也宣布提供烏克蘭貸款與武器支援。

法新社報導，白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者：「為協助烏克蘭經濟度過俄羅斯增兵帶來的壓力，我們正在研究額外的總體經濟支援措施」，提供信用保證是目前考慮選項之一。

這項措施將使烏克蘭政府遠更容易貸到資金，且很可能利率較低。但尚皮耶並未說明通過這項方案需採取哪些步驟。

烏克蘭是歐洲最貧困的國家之一，經濟早已苦於貪腐所害，如今又因俄羅斯可能入侵的緊張情勢而更加惡化。

熟悉內情消息人士指出，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天已經對國會領導人簡報信貸計畫。

除美國外，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天也表示，加拿大將提供烏克蘭最多5億加幣（約3.93億美元）貸款，以及價值780萬加幣的致命武器與彈藥。

杜魯道告訴記者：「加拿大和我們夥伴提供援助的目的，是要讓俄羅斯打消進犯烏克蘭的念頭。」（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110215

延伸閱讀
烏克蘭局勢升溫 美駐OSCE人員撤離烏東頓內茨克美國務院：民眾應速離烏克蘭 俄軍行動威脅升高憂俄入侵烏克蘭 美擬增派3000部隊強化北約東歐武力
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族