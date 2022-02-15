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對抗通膨 聯準會鷹派大將籲Fed加快升息腳步

2022/2/15 16:15
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）今天表示，美國聯邦準備理事會（Fed）必須加快升息腳步，以對抗通貨膨脹，且可以在不擾亂金融市場的情況下這麼做。

布勒德告訴CNBC：「我們的公信力岌岌可危。」

美國消費者物價1月持續攀升，通膨年增率創40年以來最大，布勒德表示，聯準會應該「提前」採取行動，並在7月前將基準借貸利率調高至1%。

布勒德引述過去4個月的數據說，「美國經濟通膨正在擴大且可能加速」。美國1月消費物價年增率高達7.5%，創下1982年以來最大漲幅。

布勒德表示，他將試圖說服聯準會同僚加快升息步伐，但會聽從聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的意見。

聯準會訂於3月15日至16日召開政策會議，部分經濟學家表示，聯準會甚至可以大幅升息0.5個百分點，以表明其遏制物價上漲的決心。

不過，決策者可在接下來的4次會議中，以較溫和的方式每次調升0.25個百分點，來達到布勒德預期的利率。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1110215

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