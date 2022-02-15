越南逾3萬確診創新高 放寬心擘劃恢復國際旅遊

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越南15日通報新增逾3萬人確診COVID-19，動輒2萬、3萬人確診已經是越南與病毒共存政策下的「新常態」。圖為在越南首都河內市街頭熱舞的一群越南青少女。中央社記者陳家倫河內攝 111年2月15日

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（中央社記者陳家倫河內15日專電）越南今天通報新增3萬1787例COVID-19本土病例，創下自2020年1月COVID-19在越南現蹤以來的新高紀錄。儘管如此，越南還是繼續擘劃著重新開放國際旅遊的藍圖。

越南農曆春節過後單日新增病例動輒從2萬起跳並屢屢創高，今天是元宵節，單日新增確診數一舉摜破3萬大關，與一週前相較，單日新增病例數已經成長一倍。

越南衛生部今天通報指出，除單日新增逾3萬人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）外，今天還通報了新增85人染疫死亡；截至目前，越南全國共有3萬9122人染疫病死，染疫死亡率為1.5%。

目前越南還有26萬8229人感染COVID-19住院治療中，其中2926人重症。

不斷攀高的新增確診數反讓越南「風雨生信心」，今天多個部會在會議上支持越南文化體育與旅遊部所提出的完全開放國際旅遊計畫，計劃研擬於3月15日起解除所有的旅行限制。

越南全國目前尚未開放一般客觀光入境，觀光客想來越南玩只能跟團前往7個指定省市且必須完成相關隔離、檢疫規定，因此即使越南對外宣稱已經解除對國際航班的班次限制，但對於復甦國際觀光成效有限。

越南有約9800萬人口，目前全國超過7470萬人注射兩劑COVID-19疫苗，逾324萬人打了第三劑。（編輯：黃自強）1110215