美財長：對俄羅斯實施金融制裁 難免波及全球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，西方將一致祭出懲處性制裁，但這也會對全球造成影響。

葉倫告訴法新社，一旦祭出制裁，「我們當然希望俄羅斯付出最大代價」，「但我們承認，制裁也會造成一些全球性影響」。

葉倫的說法與美國總統拜登昨天的警告相呼應；拜登說，衝突升級對美國人而言並非「無關痛癢」。

隨著俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結，拜登持續與美國盟友合作，尋求以外交方式解決危機，同時一再警告莫斯科，若侵略烏克蘭將面臨嚴重後果。

葉倫說，拜登「已明確表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，我們打算讓他們付出非常巨大的代價」。

她說，美國財政部正與歐洲盟友共同制定一系列可能針對俄羅斯「個人或企業」的金融制裁措施，「當然可能涉及出口管制」。

葉倫稱「這一套非常重要的制裁措施將對俄羅斯經濟造成很嚴重的後果」，但她承認，考量到俄羅斯身為全球石油和歐洲天然氣的重要供應商，她也擔心給能源市場帶來潛在影響。

葉倫表示，美國正與歐洲盟友合作，藉由確保來自世界其他地區的可用供應來盡可能保護他們免受不當影響，並試著保障石油和天然氣能持續流入歐洲。

歐盟官員今天表示，已確保獲得天然氣的替代來源，可在俄羅斯供應緊縮的情況下撐住。

在可能發生軍事衝突及俄羅斯可能切斷能源供應的威脅下，最近幾週油價大幅上漲，今天達到每桶96美元，創下2014年以來最高水平。

此外，俄羅斯高階主管、銀行家與熟悉制裁事務的美國前高階官員認為，對於北大西洋公約組織（NATO）成員國來說，反制俄羅斯最有力的措施是限制俄國國有銀行使用美元。

美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）主任的前高級顧問歐圖爾（Brian O'Toole）說：「銀行制裁是美國可以在短期內實施的最有影響力措施。」

這類制裁將禁止俄羅斯銀行以美元進行任何交易，實質上凍結了銀行在國內外任何以美元計價的資產或負債。

俄羅斯財政部長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）今天表示，對俄羅斯銀行實施制裁「令人不快」，會導致大幅波動；但他也說，俄國將確保所有銀行存款和交易都能獲得保障，包括外幣在內。

他說，俄羅斯擁有大量強勢貨幣儲備，目前價值達6350億美元，有助抵抗潛在衝擊。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也告訴路透社，俄羅斯「正為美國不可預測的行動做準備」。

他說：「我們的感覺是，有關俄羅斯即將攻擊烏克蘭的說法，都是為了進一步遏制俄羅斯、並為加緊實施制裁找藉口。」

位於華府的國際金融協會（IIF）經濟學家里巴科娃（Elina Ribakova）表示，就算俄羅斯有足夠儲備，潛在制裁措施仍「可能導致擠兌，絕對會嚴重衝擊國內金融體系，如此一來將增加金融不穩定的風險，包括利差擴大和盧布遭到拋售」。（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1110217