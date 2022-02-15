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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張3/280

歐日領導人通話 感謝日本將向歐洲提供天然氣

2022/2/15 19:19
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾15日專電）歐盟執委會主席范德賴恩今天與日本首相岸田文雄通話，感謝日本將向歐盟提供部份天然氣。在俄羅斯與烏克蘭邊境緊張情勢下，有助緩和歐洲天然氣供應遭俄羅斯截斷的威脅。

歐盟境內4成天然氣來自俄羅斯，近一年以來歐洲天然氣價格飆漲，使得俄羅斯能把天然氣作為地緣政治競爭工具，尤其當前烏克蘭與俄羅斯邊境緊張情勢未解，歐洲特別關注俄羅斯是否會減少甚至截斷供應。

歐盟今天公布范德賴恩（Ursula von der Leyen）與岸田文雄的電話通話內容，范德賴恩感謝日本政府決定向歐洲提供部份天然氣，而岸田文雄表示此舉是展示聲援盟友和理念相近夥伴，雙方並確認將繼續合作以確保能源安全。

不過今天並未對外公布日本將提供多少天然氣的資訊。

此外，歐盟及日本也表達將密切關注烏克蘭局勢，重申支持烏克蘭主權和領土完整，並將繼續密切協調，推動局勢緩和。

根據日媒先前報導，若俄羅斯進攻烏克蘭，美國與歐洲可能對俄羅斯展開經濟制裁，屆時俄羅斯恐緊縮對歐洲的天然氣供應作為對抗。美國總統拜登為確保歐洲能源，請託日本提供。

日媒報導，據估計，在有關日本企業配合下，數艘專用船隻將在3月載運日方援助的天然氣抵達歐洲。（編輯：林憬屏）1110215

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