更多編輯台推薦新聞：
影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光
文化

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王
生活

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用
國際

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

土耳其遏制通膨 連兩個月不降息

2022/2/17 23:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何宏儒安卡拉17日專電）土耳其中央銀行連續兩個月維持基準利率不變。土耳其1月通貨膨脹率高達48.69%，創20年來新高，總統艾爾段政府正努力遏制物價飆漲。

央行貨幣政策委員會今天維持一週附買回利率為14%不變。

央行決策前夕，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）曾表示，「利率論戰已顯著平息，匯率也回穩」、「該是將通膨拉回個位數的時候了」。

央行決策後，里拉兌美元匯價幾乎沒有變化。

自詡「利率敵人」的艾爾段向來抱持「高利率引發高通膨」的非典型貨幣政策觀點，大部分經濟學家和全球央行持相反看法。儘管通膨飆升，土耳其去年9月起逆勢積極降息，導致里拉崩跌，兌美元匯價去年貶值44%。

央行今年起連續兩個月維持基準利率不變。分析指出，有關決定是確保緊縮和堅持低利率間的妥協。由於升息在政治上行不通，預測今年主要政策利率將維持不變。央行只能依賴其他政策工具來實現穩定里拉和刺激經濟等相互衝突的目標。

土耳其定2023年舉行總統和國會大選，生活成本飆升持續削弱艾爾段的支持度。（編輯：林憬屏）1110217

延伸閱讀
土耳其通膨48%創20年新高 糧食飆漲55%
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族