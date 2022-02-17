土耳其遏制通膨 連兩個月不降息

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何宏儒安卡拉17日專電）土耳其中央銀行連續兩個月維持基準利率不變。土耳其1月通貨膨脹率高達48.69%，創20年來新高，總統艾爾段政府正努力遏制物價飆漲。

央行貨幣政策委員會今天維持一週附買回利率為14%不變。

央行決策前夕，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）曾表示，「利率論戰已顯著平息，匯率也回穩」、「該是將通膨拉回個位數的時候了」。

央行決策後，里拉兌美元匯價幾乎沒有變化。

自詡「利率敵人」的艾爾段向來抱持「高利率引發高通膨」的非典型貨幣政策觀點，大部分經濟學家和全球央行持相反看法。儘管通膨飆升，土耳其去年9月起逆勢積極降息，導致里拉崩跌，兌美元匯價去年貶值44%。

央行今年起連續兩個月維持基準利率不變。分析指出，有關決定是確保緊縮和堅持低利率間的妥協。由於升息在政治上行不通，預測今年主要政策利率將維持不變。央行只能依賴其他政策工具來實現穩定里拉和刺激經濟等相互衝突的目標。

土耳其定2023年舉行總統和國會大選，生活成本飆升持續削弱艾爾段的支持度。（編輯：林憬屏）1110217