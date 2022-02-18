冷凍鳳梨釋迦東京宣傳會 日女藝人讚：絕妙的滋味

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行政院農委會與外貿協會為推廣台灣冷凍釋迦及相關加工品，17日在東京舉行大型記者會，日本女藝人渡邊滿里奈大讚台灣的鳳梨釋迦香醇可口是絕妙的滋味，在日本一定受歡迎。（讀者提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年2月18日

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（中央社記者楊明珠東京17日專電）行政院農委會與外貿協會為推廣台灣冷凍釋迦及相關加工品，今天在東京舉行大型記者會，日本女藝人渡邊滿里奈大讚台灣的鳳梨釋迦香醇可口是絕妙的滋味，在日本一定受歡迎。

因應中國去年9月宣佈暫停進口台灣鳳梨釋迦，行政院農業委員會及外貿協會聯手擴大對日行銷冷凍鳳梨釋迦及相關加工食品，今天在東京皇宮酒店舉行大型記者會。

會上特別邀請對台灣美食相當了解的日本女藝人渡邊滿里奈擔任代言人。她表示，到台灣時都會覺得很安心，感覺台灣是自己的第二個故鄉。

她說曾吃過釋迦，沒想到現在在日本也能夠吃到。她應司儀要求當場品嚐了半解凍的台灣鳳梨釋迦，大讚很好吃、很爽口，是絕妙的滋味，與生鮮的鳳梨釋迦的滋味和口感又完全不同。她也當場品嚐鳳梨釋迦派（甜點），大讚具有「意外性」，美味超乎想像，香甜濃郁，真的很好吃。

記者會中介紹美味營養的台灣釋迦，完整呈現原汁原味的全果冷凍鳳梨釋迦、切丁、冰棒、釋迦酥、釋迦太陽餅及釋迦老婆餅等加工品，讓在場人士倍感驚艷。記者會上提供由東京皇宮酒店知名甜點師傅利用台灣鳳梨釋迦精心製作的兩款糕點。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，農委會主委陳吉仲與外貿協會董事長黃志芳無法親臨東京現場，而是以影片播放向現場媒體與業者問候。陳吉仲特別感謝日本消費者去年對台灣鳳梨的支持，也推廣鳳梨釋迦獨特的風味。

黃志芳表示，台灣是世界上鳳梨釋迦種植面積最大、品質最優良的國家；但基於鮮果檢疫問題尚無法輸日，現在冷凍技術成熟，終於可讓日本民眾享用釋迦的美味。他說：「鳳梨釋迦是個品嚐後會讓人覺得幸福感油然而生的水果。」

透過影片，台東區農業改良場場長陳信言表示，氣候優勢及栽培技術造就台灣鳳梨釋迦產業的成功。從影片可看到台灣冷凍釋迦工廠生產過程影片，包括「全果冷凍鳳梨釋迦」技術，運用真空包裝，維持鮮果的原形與品質，並符合冷凍果品的安全衛生，可延長銷售期逾6個月。

影片中介紹台灣農民種植鳳梨釋迦採用草生栽培，堅持不使用除草劑。此外，搭配費工的疏果及套袋工法，是台灣鳳梨釋迦品質穩定的秘訣。

駐日代表謝長廷今天應邀出席致詞，會後接受媒體採訪的時候表示，冷凍鳳梨釋迦是比較特殊的新產品，因為以前釋迦很容易因搬運、碰觸而受損，無法進到日本，但現在有新的冷凍技術，這項新產品讓大家感到很好奇。

謝長廷說他試吃後，覺得口感很好，滋味濃厚。他認為，水果大家常吃，但新的水果，想嚐試滋味者可能會很多。

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受限於日本疫情規定室內人數，今天這場記者會共有80名媒體與業者參加，包括日本放送協會（NHK）、TBS電視台、日本電視台、日本經濟新聞等，會後記者發問踴躍。進口商及通路商包括日本兼松、知名精品超市紀伊國屋、Wismettac、Harawii、船昌、Sunbel及大型連鎖通路等重要買家也到場。

外貿協會將持續與農委會攜手，加強布建生鮮及冷凍鳳梨釋迦海外通路，一系列海外宣傳廣告陸續今年一月起於香港、馬來西亞、日本及新加坡露出。（編輯：楊昭彥）1110218