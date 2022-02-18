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台爭取加入美印太經濟架構 白宮：仍在協調中

2022/2/18 05:59
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（中央社記者江今葉華盛頓17日專電）對於台灣積極爭取加入美國印太經濟架構，白宮方面表示，行政部門與印太夥伴、國會與其他利益相關者仍在進行協調，目前沒有更多訊息分享。

美國即將公布印太經濟架構，台灣也多次公開表示爭取加入。白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天也被問到此事。

尚皮耶表示，行政部門與印太夥伴、國會與其他利益相關者對此進行協調，這項工作正在順利進行。但目前沒有更多訊息能夠對外透露。

她指出，印太經濟架構將針對貿易便利化、數位經濟與科技標準、供應鏈韌性、減碳與潔淨能源、基礎建設、勞動標準與其他共同感興趣的領域，設定共同目標。美方致力於促進美國高薪就業、高標準與供應鏈韌性，加強印太地區貿易與投資。

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駐美代表蕭美琴昨天與台灣媒體茶敘時，被問到美國研議中的印太經濟架構，她表示，在白宮國安會與美方各界推動過程中，台灣持續表達參與意願。至於架構未來會以何種型態呈現、各國參與方式為何，許多細節仍在協調當中。

她也強調，以台灣在全球供應鏈所扮演的關鍵角色，加上台灣經濟實力在全球科技領域的貢獻，台灣「應該是各國想要爭取合作的對象」。（編輯：楊昭彥）1110218

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