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NHK統計：日本一週內平均確診數睽違2.5個月下降

2022/2/18 18:36
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（中央社東京18日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）計算一週內平均每天新增確診病例數，昨天的數字是一週前的0.88倍，是從去年12月初以來，時隔約2.5個月從增加轉為減少。

NHK依據地方政府公布的數據，計算1週內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）平均每天新增確診病例數與前一週相較的狀況。

日本全境截至1月20日為止的一週內，平均每日確診病例數是上一週的3.2倍；1月27日是上一週的1.94倍，此後每週數字都呈現下降趨勢。

至昨天2月17日，一週內平均每天新增確診8萬2069例，雖然數字仍維持高檔，但比上週減少1萬例以上，終於降至上一週的0.88倍；這是從去年12月初以來，時隔約2.5個月從增加轉為減少。

傳染病專家、東京醫科大學特任教授濱田篤郎指出，這可視為新增確診病例數已過了高峰期，只是減少的速度不算快，不能因為有減少就安心，接下來數字呈現較慢的重症患者與死亡人數會再增加，現在起才是醫療現場的重點。

另外，東京都今天新增確診1萬6129例，比上週五少了2500多例，連續10天比上週同一天下降。

不過東京都今天新增死亡26例，連續第4天更新今年最高紀錄。（譯者：顧荃/核稿：劉學源）1110218

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