烏克蘭東部檢查站遭砲擊 軍方暫時關閉

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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭軍方表示，進入東部頓巴斯地區（Donbass）親俄叛軍控制區域的一處檢查站遭到猛烈砲擊，今天起暫停運作。這類檢查站一共有7個。

路透社報導，分隔烏克蘭政府軍與分離主義叛軍的界線，上週砲擊事件大幅增加，烏克蘭政府稱遭到挑釁。

基輔的西方盟邦說俄國準備進犯烏克蘭，並憂心烏東情勢升溫可能被當成攻擊藉口。

俄國否認計畫襲擊鄰國；烏克蘭則強烈駁斥莫斯科稱基輔可能攻擊烏東的說法。

烏克蘭軍方在臉書（Facebook）頁面寫道，分離主義分子昨天使用迫擊砲和重型反戰車榴彈發射器，朝夏斯季亞檢查站（Schastya）3度開火；叛軍沿前線違反停火的案例則從18日的66起，增至136起。

據報昨天有兩名烏克蘭軍人死亡、4人受傷。

烏克蘭軍方表示，考量到「局勢升級…以及無法確保平民百姓（使用這處檢查站）的安全」，司令部自當地時間今天上午8時起，讓檢查站「在這段威脅時期」暫停運作。

分離主義者則透過社群媒體Telegram指控烏克蘭砲擊他們控制的區域，使他們必須做出回應。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110220