貨輪載新車葡萄牙外海起火 保時捷奧迪疑燒成廢鐵

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（中央社里斯本21日綜合外電報導）葡萄牙港口官員說，一艘載有保時捷、奧迪和賓利等約4000輛豪華車貨輪，在葡萄牙外海亞速爾群島（Azores）附近起火燃燒，火勢目前已平息，可能因船上幾乎沒剩什麼可燒。

Felicity Ace貨輪16日在大西洋中央的亞速爾群島附近起火，22名船員當天撤離。離起火貨輪最近的法雅爾島（Faial）港口官員卡貝薩斯（João Mendes Cabeças）告訴路沙新聞社（Lusa）:「大火在最近幾小時已經平息。」

卡貝薩斯說，這可能是因為船上已幾乎沒有可燃物可以燃燒。

卡貝薩斯先前告訴路透社，船上電動車中的鋰離子電池讓「火勢續燃」，需要專業設備才能將大火撲滅；他並說，火勢蔓延到靠近貨輪油箱之處。目前尚不清楚是否是電動車電池引發火災。

卡貝薩斯告訴路沙新聞社：「我們擔心的是汙染問題，因為這艘船上有大量燃料和車用電池，不過，目前為止還沒有釀成汙染的溫床。」

卡貝薩斯說，隨著火勢減弱，消防隊和技術人員可能得以登上這艘貨輪，準備將船拖至歐洲或巴哈馬群島。

保時捷（Porsche）、奧迪（Audi）和賓利（Bentley）等皆為德國福斯汽車集團（Volkswagen）旗下品牌。福斯汽車並未證實船上車輛總數，18日表示公司在等待進一步消息。（譯者：張璦/核稿：劉淑琴）1110221